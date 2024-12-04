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Вопрос помощи Киеву вряд ли станет актуальным для Сеула, считает посол - РИА Новости, 04.12.2024
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13:01 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/seul-1987300614.html
Вопрос помощи Киеву вряд ли станет актуальным для Сеула, считает посол
Вопрос помощи Киеву вряд ли станет актуальным для Сеула, считает посол - РИА Новости, 04.12.2024
Вопрос помощи Киеву вряд ли станет актуальным для Сеула, считает посол
Вопрос помощи Киеву вряд ли будет актуальным для Сеула в ближайшее время на фоне текущей политической ситуации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:01
2024-12-04T13:01
в мире
южная корея
киев
сеул
юн сок ель
георгий зиновьев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вопрос помощи Киеву вряд ли будет актуальным для Сеула в ближайшее время на фоне текущей политической ситуации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. "Я полагаю, что с учетом драматических событий на корейской политической арене последних даже не дней, а часов, вряд ли можно судить, что тема помощи Киеву станет актуальной для Республики Корея в ближайший период времени", - сказал он в эфире "Россия 24". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны заявила, что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987292727.html
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южная корея
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в мире, южная корея, киев, сеул, юн сок ель, георгий зиновьев
В мире, Южная Корея, Киев, Сеул, Юн Сок Ель, Георгий Зиновьев
Вопрос помощи Киеву вряд ли станет актуальным для Сеула, считает посол

Посол Зиновьев заявил, что помощь Украине вряд ли актуальна сейчас для Сеула

© Фото : соцсетиВоенные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : соцсети
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вопрос помощи Киеву вряд ли будет актуальным для Сеула в ближайшее время на фоне текущей политической ситуации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.
"Я полагаю, что с учетом драматических событий на корейской политической арене последних даже не дней, а часов, вряд ли можно судить, что тема помощи Киеву станет актуальной для Республики Корея в ближайший период времени", - сказал он в эфире "Россия 24".
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение
Вчера, 12:40
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны.
Оппозиция страны заявила, что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США отложили учения по ядерному сдерживанию с Южной Кореей
Вчера, 05:03
 
В миреЮжная КореяКиевСеулЮн Сок ЕльГеоргий Зиновьев
 
 
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