https://ria.ru/20241204/forum-1987402006.html

Форум "Медицина молодая – 2024" открылся в "Экспоцентре"

Форум "Медицина молодая – 2024" открылся в "Экспоцентре" - РИА Новости, 04.12.2024

Форум "Медицина молодая – 2024" открылся в "Экспоцентре"

В рамках "Российской недели здравоохранения-2024" в "Экспоцентре" открылся IV научно-образовательный форум "Медицина молодая – 2024". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:46

2024-12-04T18:46

2024-12-04T18:46

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В рамках "Российской недели здравоохранения-2024" в "Экспоцентре" открылся IV научно-образовательный форум "Медицина молодая – 2024". Форум объединяет молодых ученых и специалистов, экспертов, лидеров мнений, представителей органов власти в области медицины для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения. Директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Артем Наркевич выступил на форуме с приветственным словом от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. "От имени министерства здравоохранения РФ приветствую всех участников и гостей IV научно-образовательного форума "Медицина молодая – 2024". Молодые ученые – это движущая сила прогресса. Их свежий взгляд, смелые идеи и нестандартные решения закладывают основу для будущих прорывов в медицине. Министерство здравоохранения РФ активно поддерживает молодежные активы, не только предоставлением грантов и других финансовых инструментов, но и созданием целой экосистемы для развития молодых ученых. Конкурс "Медицина молодая" - яркий пример такой работы. Он помогает выявлять молодых ученых со всей России, включая новые регионы, а также страны СНГ, но и обеспечивать их сопровождение на всех этапах от идеи до практического внедрения результатов их работы", - прочитал Наркевич слова Мурашко. Гендиректор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев также поприветствовал гостей форума. "Мы очень рады и гордимся тем, что с 2021 года междисциплинарный форум проходит именно на площадке "Экспоцентра" в рамках "Российской недели здравоохранения-2024". Сегодня знаменательный год - "Экспоцентру" 65 лет, выставке здравоохранения - 50 лет. Многие именитые академики принимали решения посвятить себя этому благородному служению медицине, именно тогда, на первой выставке, и на последующих. Здесь, в этих стенах, мы создаем такую среду, когда общается наука, власть и бизнес", - сказал Фатеев. Он порекомендовал гостям пройтись по выставке и посмотреть новейшие технологии. На форуме представлено 52 региона РФ, 16 стран, две национальные экспозиции, а также более 10 региональных. "Здесь много наших партнеров с африканского континента, из Европы и из других регионов нашего земного шара. Это служение, которому вы посвящаете свои молодые жизни, оно объединяет мир, добро этого мира будете объединять в будущем и вы", - добавил Фатеев. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко поприветствовала всех собравшихся. "Я приветствую молодых ученых, курсантов, тех, кто только делает первые шаги, но делает это настолько самобытно и творчески, что находится сегодня здесь, в этом зале. Хочу отметить, что мне повезло быть все четыре года на открытии форума, знакомиться с работами ребят. Те работы, которые были презентованы на первом форуме, сейчас уже имеют реализацию благодаря изменениям в законы о молодежной политике, где внесены изменения по наставничеству. Получается это синергия, опытность вместе с молодыми, дерзкими ребятами дает действительно импульс развития науки", - сказала Святенко. Она пожелала всем молодым ученым дерзать, быть смелыми, настойчивыми и не останавливаться на достигнутом. Также к гостям форума обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что в сложное время особенно важно укреплять право на медицинскую помощь, доступное и качественное здравоохранение. "Я как уполномоченный по правам человека и мои коллеги уделяем этим вопросам большое внимание", - подчеркнула Москалькова. Она добавила, что чрезвычайно важно создавать все необходимые условия для развития отечественной научной медицинской платформы. Между тем, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва рассказала, что в нынешнем году на конкурс "Всероссийская научная школа "Медицина молодая" представлено 412 проектов и научно-исследовательских работ из 52 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. В орбиту проекта вовлечено 206 медицинских вузов и исследовательских центров по всей стране. В этом году доминантой "Медицины молодой" становятся возможности молодых ученых.

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https://ria.ru/20241130/rosatom-1986614426.html

https://ria.ru/20241127/biomeditsina-1986109268.html

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россия, европа, белоруссия, михаил мурашко, инна святенко, татьяна москалькова, экспоцентр, совет федерации рф, снг, медицина