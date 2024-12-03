https://ria.ru/20241203/semi-1987066391.html

Ленобласть мерами соцподдержки увеличила число многодетных семей до 71%

Ленобласть мерами соцподдержки увеличила число многодетных семей до 71% - РИА Новости, 03.12.2024

Ленобласть мерами соцподдержки увеличила число многодетных семей до 71%

Как увеличить рождаемость? Как убедить молодых людей, что дети – это радость и счастье, и не надо откладывать их на "потом" ради карьеры, ведь всему свое время... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:20

2024-12-03T12:20

2024-12-03T12:20

ленинградская область

ленинградская область

россия

санкт-петербург

анастасия толмачева (певица)

александр дрозденко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

год семьи

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Как увеличить рождаемость? Как убедить молодых людей, что дети – это радость и счастье, и не надо откладывать их на "потом" ради карьеры, ведь всему свое время – природу не обманешь, репродуктивная функция со временем угасает. Да и масса примеров говорит о том, что одно другому не мешает: дети вдохновляют, а преодоление трудностей делает человека сильнее, максимально раскрывая его потенциал. Вопрос демографии сегодня в приоритете для всей страны, ведь главный ее капитал – люди. О том, как в России борются за повышение рождаемости, преодолевая, помимо современной тенденции на "отложенное рождение", еще и демографическую яму 90-х, расскажем на примере Ленинградской области, чья программа повышения рождаемости, по результатам экспертизы министерства труда и социальной защиты России, вошла в пятерку лучших в стране. Трудности есть у всех. И у каждого региона – своя специфика. Для Ленобласти – это близость Петербурга и его агломерационное влияние на выбор родителей: проживая в области, рожать и регистрировать детей многие предпочитают в Северной столице. Разумеется, это влияет и на статистику, и на расчеты региона, связанные с нагрузкой на социальную инфраструктуру, и на многое другое. А еще в Ленинградской области много сельских территорий, которые требуют создания особых условий для сохранения народонаселения и стимуляции молодежи не уезжать из родных мест и создавать семьи на своей малой родине. "Несмотря на общую тенденцию "отложенного рождения" первых детей у женщин молодого возраста, тренд на свободу от детей у семей до тридцати, а то и более лет, нашу специфику в связи с соседством с Санкт-Петербургом, Ленинградская область, тем не менее, согласно информации Росстата, по абсолютному числу рождений занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе. По итогам прошлого года в области зарегистрировано 12 154 новорожденных: это 11,06% от общей численности рожденных в СЗФО в 2023 году", – рассказала РИА Новости председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева. По ее словам, демографические задачи Ленобласти, требующие незамедлительного решения, всегда находятся в фокусе внимания регионального правительства, а сложившиеся тенденции в демографической повестке региона заставляют искать новые пути преодоления проблем. Ленобласть ведет активную работу по поддержке института семьи и брака, непрерывно совершенствует меры социальной поддержки семьям с детьми, разрабатывает программы для повышения рождаемости и репродуктивного потенциала семей. Реальность, однако, вносит свои коррективы, что влечет за собой и коррективы обязательств, так как от понимания реальной демографической картины зависит работа всех профильных служб. "Региональная программа по повышению рождаемости в Ленинградской области нацелена на формирование позитивного климата для рождения детей и укрепления семейственности. В нее включено 47 мероприятий, которые реализуют десять органов исполнительной власти региона. В 2023 году программа прошла экспертизу, получила положительное заключение Минтруда России и даже вошла в пятерку лучших планов по росту рождаемости среди регионов страны. В этом году, на основании измененной методики расчета целевых значений показателя, демографический прогноз для Ленобласти уточнен. Согласно расчетам, число рождений может составить 11 635 в текущем году, в 2025-м – 11 306, в 2026 году – 11 093 и 11 244 – в 2027. Расчеты уже согласованы с Минтрудом, и войдут в актуализированную программу по рождаемости на 2025-2027 годы", – пояснила Толмачева. Прогнозы основаны на данных о количестве молодых людей репродуктивного возраста, проживающих в Ленобласти, и уже созданных здесь семей. Они меняются в том числе и от притока или оттока мигрантов, что, в свою очередь, зависит от целого ряда факторов и от ситуации в стране в целом. Задача региона – создавать благоприятные условия для жизни и работы на своей территории. "Социальные гарантии сегодня во многом определяют качество жизни в регионах и становятся критерием выбора места проживания, работы и создания семьи. Семь лет назад в Ленинградской области мы приняли Социальный кодекс, объединив в один закон все финансовые меры соцподдержки для малоимущих, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других социальных категорий. Главной целью было вывести нуждающихся за черту бедности и улучшить их социальное самочувствие. В результате сейчас в регионе самый низкий уровень бедности за историю статистических наблюдений по данному показателю – 6,8%", – заверила представитель правительства Ленобласти. Меры поддержки – для уверенности в завтрашнем дне "Бюджет Ленинградской области является абсолютно социально ориентированным. На меры поддержки семей с детьми в этом году выделено 15,6 миллиарда рублей. В общей сложности, область оказывает 133 меры социальной поддержки: 127 из них – региональные, а 41 касается непосредственно семей с детьми. Размер выплат варьируется от 628 рублей до 400 тысяч рублей. Есть отдельная уникальная единовременная выплата: 3 миллиона 138 тысяч рублей на улучшение жилищных условий при рождении троих детей одновременно", - отметила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области. В комплекс мер поддержки демографии, предоставляемых в связи с рождением ребенка, входят материнский капитал на рождение детей, единовременное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания, ежемесячные выплаты в связи с рождением детей до трех лет, ежемесячная денежная компенсация беременным женщинам и детям до трех лет, ежемесячная выплата на ребенка, которому не выдано направление в дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием мест, и ряд других адресных мер. Многодетным семьям – особое внимание "На отдельном контроле – помощь многодетным семьям. Этот комплекс мер заслуживает отдельного внимания. В частности, в Ленинградской области за счет средств областного бюджета предоставляется бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатный проезд и питание школьникам, предоставление льгот по оплате ЖКУ, прием детей в первоочередном порядке в детский сад, содействие семьям в улучшении жилищных условий. Дополнительно многодетным семьям предоставляется право льготного проезда на железнодорожном транспорте, компенсация 50% стоимости обучения детей в учреждениях среднего профессионального обучения, материнский капитал на третьего и последующих детей, земельный капитал, средства которого можно реализовать, в том числе, на улучшение жилищных условий", - уточнила Толмачева. Кроме того, большие многодетные семьи, где растут шестеро и более детей, регион обеспечивает соответствующим автомобилем, а семьям, где воспитываются десять детей и больше, предоставляется уже второе транспортное средство. И то, и другое бесплатно. С 2024 года без учета критерия нуждаемости. Проделанная работа принесла зримые плоды: многодетных семей в регионе стало существенно больше. "Если в 2020 году в области было 13 924 многодетных семей, в которых воспитывалось 45 840 детей, сейчас их количество выросло до 23 900, а общее число детей в них – 78 441. То есть увеличение составляет более 71%", – привела данные Толмачева. В сентябре текущего года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству проработать новый блок социальных инициатив региона. В их числе – увеличение возрастного критерия для старшего ребенка в многодетной семье, который дает право на получение автомобиля от региона, с 18 до 23 лет; введение единовременной выплаты для студенческих до 25 лет, а также создание проекта социальной няни для помощи в уходе за детьми в многодетных семьях и пунктов проката детского инвентаря. "Улучшение демографической ситуации – одна из главных задач на ближайшие годы и для страны, и для нашего региона. Нам предстоит создать условия для того, чтобы население области росло не только за счет внешней миграции, но и благодаря комфортной жизни и поддержке семей с детьми, что мы и делаем по всем направлениям этой комплексной многоплановой работы, в которую включены все комитеты правительства Ленинградской области", – заверил ранее губернатор Александр Дрозденко. В целях повышения удовлетворенности жителей региона услугами в социальной сфере в различных жизненных ситуациях Ленинградская область стала одним из пилотных регионов по внедрению Регионального социального стандарта АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". По итогам 2023 года регион занял второе место по объему внедрения соответствующих практик в ключевых сферах общественной жизни: социальной защите, здравоохранении, добровольчестве, поддержке СОНКО и других.

https://ria.ru/20241202/initsiativy-1986914009.html

https://ria.ru/20241202/aktsiya-1986980541.html

https://ria.ru/20241202/led-1986902694.html

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ленинградская область, россия, санкт-петербург, анастасия толмачева (певица), александр дрозденко, федеральная служба государственной статистики (росстат), год семьи, многодетные семьи