https://ria.ru/20241202/telegram-1986943886.html
Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram
Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram - РИА Новости, 02.12.2024
Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 18.45 мск составило 1,4 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:44
2024-12-02T18:44
2024-12-02T19:00
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 18.45 мск составило 1,4 тысячи, следует из данных Downdetector.Половина пользователей жалуется на сбой в работе мобильного приложения. Почти у четверти проблема с получением оповещений и работы сайта. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Московской областей, Москвы и Краснодарского края.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
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telegram, россия, технологии, общество
Telegram, Россия, Технологии, Общество
Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram
Downdetector: получено около 1,5 тысяч жалоб от россиян на сбои в Telegram