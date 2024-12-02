https://ria.ru/20241202/telegram-1986943886.html

Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram

Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram - РИА Новости, 02.12.2024

Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram

Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 18.45 мск составило 1,4 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:44

2024-12-02T18:44

2024-12-02T19:00

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россия

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общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 18.45 мск составило 1,4 тысячи, следует из данных Downdetector.Половина пользователей жалуется на сбой в работе мобильного приложения. Почти у четверти проблема с получением оповещений и работы сайта. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Московской областей, Москвы и Краснодарского края.

https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html

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2024

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telegram, россия, технологии, общество