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"Испытали на русских". У американской оборонки появился сильный конкурент

"Испытали на русских". У американской оборонки появился сильный конкурент - РИА Новости, 01.12.2024

"Испытали на русских". У американской оборонки появился сильный конкурент

Миллиардер Илон Маск раскритиковал сверхдорогой проект истребителя пятого поколения F-35, назвав его создателей "идиотами". Как известно, при Трампе бизнесмен... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:01

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сша

украина

илон маск

министерство обороны сша

lockheed martin

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Миллиардер Илон Маск раскритиковал сверхдорогой проект истребителя пятого поколения F-35, назвав его создателей "идиотами". Как известно, при Трампе бизнесмен займется сокращением бюджетных расходов, и проблемный самолет выглядит "законной целью". Но, похоже, дело не только в экономии: в американском ОПК намечаются революционные изменения.Первым делом самолетыМашина от корпорации Lockheed Martin давно стала символом перерасходов США на оборонку. Это самый дорогой оружейный проект в истории: на разработку потратили 1,7 триллиона долларов. Программа отстает от графика на десятилетие и превышает бюджет на 180 миллиардов долларов. При этом преимущества самолета в сравнении с современными боевыми системами России и Китая (значительно более дешевыми) неочевидны.А военные жалуются на многочисленные недостатки. Новая порция критики — в рассекреченном докладе Пентагона, о котором в ноябре рассказало Bloomberg."Мы летаем на F-35 уже 18 лет, но до сих пор не можем его нормально обслуживать, поддерживать малозаметную обшивку в целости и сохранности или метко стрелять из его пушки", — цитирует агентство директора Центра оборонной информации POGO Грега Уильямса.Маск прокомментировал заметку в принадлежащей ему соцсети Х. Выразился лаконично и емко: "Дерьмовый дизайн".Затем разместил впечатляющее видео с роем дронов, сопроводив его подписью: "Тем временем некоторые идиоты продолжают строить пилотируемые истребители, такие как F-35".Инновационный предприниматель известен своими эксцентричными заявлениями. Но теперь это не просто мнение частного (пусть даже очень богатого) человека: миллиардер — влиятельная фигура в команде избранного президента. Он возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE). Этот орган с консультативной функцией определит, какие траты федерального бюджета не нужны. Трамп намерен урезать расходы на два триллиона. В таком контексте программа F-35 становится первым кандидатом на сокращение. Но у этой истории может быть двойное дно.Дроны и "невидимки"Чуть позже Маск пояснил претензии к разработчикам: "Проект F-35 был ошибочным на уровне техзадания, поскольку от него требовалось слишком много вещей для слишком большого количества людей. Это сделало его дорогим и сложным мастером на все руки, не мастером ни в чем".Миллиардер признал, что некоторые американские системы вооружения "хороши, хотя и слишком дороги"."Но, пожалуйста, во имя всего святого, давайте остановим худшее в истории военное решение по соотношению цены и качества — программу F-35!" — добавил он.Альтернативу столь сложным и дорогим системам Маск видит в беспилотниках. Пилотируемые самолеты он назвал "неэффективным способом увеличить дальность полета ракет или бомб"."Многоразовый дрон может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека. А истребители очень быстро собьют, если у противника есть современные системы ПВО или БПЛА, как показал российско-украинский конфликт", — сказал основатель SpaceX и Tesla. По его мнению, технология "стелс" не поможет: "невидимки" на самом деле не являются невидимыми — специальные датчики с правильно настроенным ИИ их запросто обнаружат.Маск не удержался от иронии: истребители, по его словам, хороши лишь тем, что помогают офицерам ВВС затащить женщин в постель — "беспилотники в этом отношении гораздо менее эффективны".В связи с развернутой Маском медиакампанией против F-35 особенно примечательным выглядит то, что Трамп пообещал "рекордное финансирование" для Пентагона. Вопрос: в чью пользу распределят бюджетные потоки. Кандидаты уже есть. Как отмечает Forbes, ветер меняется в сторону бизнеса, "духовно родственного" Илону Маску — речь о технологических компаниях с корнями из Кремниевой долины. Среди них, по данным издания, Palantir и Anduril. Это вполне соответствует интересам тех, кто привел Трампа к победе.Меч против орковНапомним: избранный вице-президент Джей Ди Вэнс — креатура Питера Тиля, технологического магната. У него давние и прочные связи с Маском — оба причастны к созданию системы интернет-банкинга PayPal. Вместе с группой других известных IT-предпринимателей они входят в неформальное объединение под названием "мафия PayPal", лидером которой называют Тиля.В начале 2000-х "мафиози" сосредоточились на сольных проектах. Пока Илон развивал Tesla и SpaceX, Питер занимался "большими данными" — основал компанию Palantir, которая с помощью искусственного интеллекта собирает и анализирует информацию в интересах американских силовиков — спецслужб и военных.Тиль большой фанат "Властелина колец" и своим компаниям дает названия из этой книги. Так, палантир — это такой волшебный камень, позволяющий увидеть все, что захочешь, любое событие в любом месте.Кроме того, Тиль специализируется на венчурных инвестициях. Вкладывает как в перспективные компании, так и в перспективных политиков. Один из таких "проектов" — Джей Ди Вэнс, который на выборах в сенат в 2022-м получил от спонсора рекордную сумму.А в 2016-м фанат Толкина инвестировал в проект экс-сотрудника Facebook* Палмера Лаки под названием Anduril Industries (Андуриль — меч Арагорна, созданный для убийства орков).Компания разрабатывает беспилотники (компактные и не очень), крылатые ракеты, системы ПВО, связи и радиоэлектронной борьбы. Но подход принципиально иной, нежели у старых американских гигантов ОПК. Ставка — на качество софта, прежде всего на искусственный интеллект. Система Lattice "обеспечивает автономность для самых сложных задач в сфере обороны", говорится на сайте компании. "Железо" же (то есть физические изделия) собирается дешево и быстро: "за часы, а не за годы".Например, в линейке продуктов — дрон-камикадзе Bolt-M. Он помещается в рюкзак пехотинца, запускается одним человеком. Наведение на цель — с помощью ИИ.Китай и УкраинаВ этом году Пентагон заключил с Anduril Industries контракт на 250 миллионов долларов. Соглашение предусматривает поставку более 500 дронов-перехватчиков типа Roadrunner-M и неназванное количество систем РЭБ Pulsar для борьбы с беспилотниками противника.Такие технологии востребованы Вашингтоном, где готовятся к возможному военному противостоянию с Китаем — в частности, дроны Ghost-X от Anduril включены в американскую программу "Репликатор" по противодействию КНР при помощи БЛА. Пекин уже ввел против компании санкции.По сообщениям прессы, сооснователя Anduril Трэ Стивенса, а это еще один человек Тиля, могут назначить замминистра обороны, что лишь закрепляет тенденцию на изменение структуры американского гособоронзаказа.Пока же Anduril тестирует свои разработки в реальных условиях. Сообщается, что компания поставляет часть продукции на Украину. Кроме того, как утверждают в Киеве, Anduril приобретает украинские стартапы, чьи изделия уже применялись против российских войск.Американские оружейники извлекают из продолжающегося конфликта много выгод. Так, акции Lockheed Martin накануне СВО торговались на уровне 389 долларов, сегодня же — 525 (рост более чем на 25 процентов). А из 60 миллиардов, выделенных конгрессом Украине в 2024-м, 35 получили крупнейшие компании ВПК США. Если новые игроки покажут свою эффективность на поле боя, они смогут претендовать на большой кусок этого пирога. И вопрос в том, не помешают ли мирным инициативам Трампа корыстные интересы его спонсоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, сша, украина, илон маск, министерство обороны сша, lockheed martin