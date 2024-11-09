https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

"Трамп — лишь фасад для "мафии". Кто на самом деле победил на выборах в США

"Трамп — лишь фасад для "мафии". Кто на самом деле победил на выборах в США - РИА Новости, 09.11.2024

"Трамп — лишь фасад для "мафии". Кто на самом деле победил на выборах в США

Вместе с Дональдом Трампом к власти в США пришла влиятельная группа технократов, которая твердо намерена провести невиданные ранее реформы как в структуре... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:02

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

илон маск

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Вместе с Дональдом Трампом к власти в США пришла влиятельная группа технократов, которая твердо намерена провести невиданные ранее реформы как в структуре управления, так и в экономике ведущей мировой державы. Каких взглядов придерживаются эти люди и почему называют себя “мафией” — в материале РИА Новости.Потрясающий пареньПервая ступень сверхтяжелой ракеты Starship с ревом, вся в дыму и огне, опускается на стартовую площадку. Там махину высотой 71 метр — примерно с 22-этажный дом — бережно ловят гигантские манипуляторы “Мехазилла”. Эту эффектную видеозапись месячной давности в день выборов президента США еще раз опубликовал в своем микроблоге Илон Маск. “Как ощущается сегодняшнее голосование”, — написал он.Глава компаний SpaceX и Tesla активно поддержал Дональда Трампа — деньгами, медиаресурсами и, что называется, личным брендом: выступал на встречах с избирателями, а свою страницу на принадлежащей ему платформе X.com (бывший Twitter) превратил в рупор пропаганды за “красного” кандидата.Неслучайно Трамп, выступая с победной речью в ночь после выборов, несколько минут посвятил Маску, назвав его “супергением” и “потрясающим парнем”. Кроме того, подробно и в красках поделился впечатлениями от упомянутой посадки “Звездолета”. “Металлические руки обхватили его так же нежно, как вы держите своего ребенка”, — восхищенно сказал политик.Получается, достижение инженеров SpaceX фактически оказалось частью избирательной кампании республиканца, а 78-летний кандидат благодаря соратнику-инноватору стал символизировать собой технический прогресс и устремленность в будущее. По некоторым данным, именно благодаря Маску за республиканца активно голосовала молодежь.Однако миллиардер-ракетчик — хотя и важный, но далеко не единственный крупный технократ, который в этот раз сделал удачную ставку на Трампа.Мафия и ее дон“Как оказалось, он — хороший выбор”, — заявил в той же речи Трамп, имея в виду своего вице-президента Джей-Ди Вэнса. В связи с последним чаще всего упоминают консервативные взгляды (например, борьбу с абортами), красавицу-жену — индианку, а также тот факт, что он выходец из семьи так называемых хиллбилли — белых маргиналов, “деревенщин” с Восточного побережья. Реже говорят о том, что 40-летний политик — креатура Питера Тиля, американского техномагната с амбициями в политике, весьма своеобразными взглядами, а также давними и прочными связями с Илоном Маском.Маск и Тиль строили карьеру почти синхронно. Илон вырос в ЮАР. Тиль родился в Западной Германии, однако вместе с отцом, горным инженером, часто переезжал. В детстве много времени провел в той же Южной Африке и Юго-Западной Африке (ныне Намибии). В юности оба увлекались научной фантастикой и Толкиным, позже перебрались в Силиконовую долину, а в конце 1990-х одновременно, независимо друг от друга создали сервисы для интернет-платежей: приложение Маска называлась X.com, а у Тиля — PayPal.В какой-то момент руководство двух компаний осознало, что конкуренция вредит обеим, и в 2000-м произошло слияние. У руля объединенной фирмы встал Маск. Однако 28-летний предприниматель мыслил слишком масштабно: хотел превратить сервис в нечто вроде глобальной финансовой соцсети, остальные же собирались делать простой и понятный нишевый продукт. Да и излишне токсичный стиль управления Илона многих раздражал. В результате в PayPal устроили переворот: Маска сместили, а на его место поставили Тиля. Оправившись от первого шока, Илон сделал неожиданный шаг — провел серию встреч с обидчиками, с Питером в том числе, заверив их, что не держит зла.В 2002-м платежный сервис приобрела площадка для интернет-торговли eBay за 1,5 миллиарда долларов. Маск как крупнейший держатель акций PayPal выручил 165 миллионов, большую часть которых вложил в SpaceX и Tesla.Другие сооснователи и ведущие разработчики PayPal также вскоре отправились в свободное плавание, где весьма преуспели. В той или иной степени они непосредственно причастны к возникновению множества знаковых проектов — от сайта для поиска работы LinkedIn до видеохостинга YouTube и систем искусственного интеллекта. При этом сохранили между собой прочные связи — неформальное объединение получило название “Мафия PayPal”. Ее “доном” называют Питера Тиля.Венчурная политикаПод впечатлением атаки 11 сентября Тиль создал систему сбора и обработки данных Palantir. Первым инвестором стало ЦРУ. Продуктом активно пользуются как американские силовые структуры, включая Пентагон, так и коммерческие — например, банки.Второе важное направление деятельности Тиля — венчурное финансирование (когда инвестор вкладывает деньги в стартапы в надежде, что хотя бы часть из них выстрелит, что оправдает даже неудачные вложения). Он одним из первых дал деньги на создание Facebook в 2004-м, что в дальнейшем принесло ему сотни миллионов долларов.Добившись успехов в бизнесе, Тиль решил, что должен влиять на политику. Так, в 2016-м он стал донором Трампа, однако тот разочаровал предпринимателя как президент. В одном из интервью на рубеже десятилетий Тиль даже заявил, что больше не будет поддерживать кандидатов на выборах. Но позже что-то заставило его передумать.В этой сфере Тиль также применяет своего рода венчурные инвестиции: ищет молодых перспективных кандидатов и вкладывает в них большие деньги. Одним из таких и стал Вэнс, с которым Питер познакомился в 2011-м. Джей-Ди называл ту встречу “одним из важнейших событий в жизни” и признавался, что инвестор во многом определил его взгляды. В 2010-х будущий вице-президент прошел через систему венчурного бизнеса Тиля — работал в инвестиционной компании Mithril (как и "Палантир", это название взято из вселенной Толкина, которую обожает предприниматель).На выборах в сенат в 2022-м Вэнс получил от Тиля 15 миллионов долларов — рекордная сумма, когда-либо выделенная одному кандидату.Но были и неудачи: в том же голосовании участвовал другой тилевский протеже, Блейк Мастерс, который получил сравнимую сумму, но с треском проиграл. Однако успешная ставка окупила все.Консерватор, но есть нюансТаким образом, в Белый дом прошел человек, за которым стоит неформальная группа крупных ИТ-предпринимателей с оригинальными взглядами на политику, экономику, семью и не только.Многих видных членов “мафии PayPal” (хотя и не всех) объединяет консервативная система ценностей — правда, с определенными нюансами.Так, Тиль и Дэвид Сакс — еще один “пейпеловец”, который помогал Маску проводить перестройку в Twitter, — еще в далеком 1995-м написали книгу "Миф о разнообразии" о вреде позитивной дискриминации, политкорректности и мультикультурализма. Как известно, яростным борцом с этими проявлениями сегодня стал и Маск.Будучи иммигрантами (Маск и Сакс — из ЮАР, Тиль — из Европы), все трое активно борются с “понаехавшими”. Обвиняют демократов в "великом замещении" — якобы те хотят заселить колеблющиеся штаты нацменьшинствами, чтобы надолго обеспечить себе победы на выборах."Мафиози" обеспокоены и депопуляцией, пропагандируют рождаемость и борьбу с абортами. Тиль примешивает к этому христианскую религиозность. При этом сам открытый гей и состоит в браке с мужчиной."Спасти Украину"Тиль и его друзья придерживаются сходных взглядов и на внешнюю политику, причем их подход вполне соответствует обещаниям Трампа положить конец войнам.Маск, хотя и предоставил Украине терминалы связи Starlink в начале конфликта, в дальнейшем не раз призывал к немедленной остановке боевых действий. В том же духе высказывается и его друг Сакс.“Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы на Украине прекратились смерти, и что он будет стремиться положить конец войне путем переговоров. Украина больше не сможет заключить сделку, от которой мы ее отговорили в апреле 2022 года (имеются в виду Стамбульские соглашения. — Прим. ред.), но мы все еще можем спасти ее как независимое государство и предотвратить мировую войну”, — писал он летом 2024-го.Напомним, ранее Вэнс заявлял, что Украине придется уступить территории России."Байден разозлил"Взгляды "мафии" на развитие технологий — часть более широкого консенсуса, к которому, похоже, пришла американская ИТ-индустрия. Все крупнейшие корпорации — Google, Tesla, Apple, Meta*, Amazon, Microsoft — возлагают особые надежды на искусственный интеллект. Разработки нейросетей требуют огромных вычислительных мощностей, а значит, и энергии. Кроме того, они нужны для поддержания и развития криптовалютной инфраструктуры, на которую, очевидно, делает ставку бигтех.Демократы же продвигали зеленую генерацию. Однако ветряки и солнечные панели —дело благое, но ненадежное. Поэтому в США в спешном порядке разрабатывают малые атомные реакторы. В одну из таких компаний вложился Тиль.Предвыборные заявления Трампа порадовали его спонсоров из Силиконовой долины: он пообещал сделать США "криптостолицей планеты", создать "стратегический резерв" биткоина, а курс на зеленую энергетику — отменить.“Администрация Байдена, напротив, разозлила лидеров технологических компаний, препятствуя развитию криптовалютной индустрии и пытаясь регулировать ИИ”, — писал ранее Washington Post.Неудивительно, что никто из технологических гигантов не поддержал ни Байдена, ни Харрис. Единственным активным публичным участником кампании от Силиконовой долины стал Илон Маск, который выступил на стороне республиканцев. Один из его основных идеологических противников и бизнес-конкурент Марк Цукеберг, который считается сторонником демократов, заранее заявил о нейтралитете. Глава Amazon Джефф Безос долгое время отмалчивался, но после выборов тепло поздравил Трампа с победой."Удаляйте все"Технократы хотят радикально реформировать и само американское государственное устройство. Ранее Трамп пообещал Маску должность в своей администрации: изобретатель возглавит комиссию по эффективности госструктур.По мнению предпринимателя, система управления в Штатах чрезмерно зарегулирована и забюрократизирована. Судя по всему, он намерен вылечить недуг простым способом: ампутацией.Биограф Маска Говард Айзексон приводит алгоритм, разработанный техногением. Первым пунктом значится: “Оценивайте любые требования критически”. А вторым — “Избавляйтесь от всего, от чего возможно”. “Вероятно, что-то вам придется вернуть. Но если вам не пришлось вернуть хотя бы десять процентов, значит, вы удалили недостаточно”, — говорит Маск. И добавляет: “Большая ошибка — пытаться оптимизировать то, что нужно удалить”.Именно так, путем отказа от выполнения устаревших требований и удаления всех ненужных этапов производства, он и добился успеха со SpaceX и Tesla. А после покупки Twitter уволил 80 процентов сотрудников. Несмотря на это, соцсеть, переименованная в X, не только не прекратила работу, но и развивается.Позволит ли американский истеблишмент провернуть то же самое с государством и если да, то что из этого получится, — скоро узнаем. В любом случае будет интересно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, илон маск, технологии