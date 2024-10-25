Рейтинг@Mail.ru
Вэнс сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980069758.html
Вэнс сделал трудное признание об Украине
Вэнс сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Вэнс сделал трудное признание об Украине
Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:110:3073:1840_1920x0_80_0_0_c679d6f065952515b345230390a67ceb.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в Мичигане. Видео опубликовал Youtube-канал NewsNation. "&lt;...&gt; Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал он, отвечая на вопрос, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придется уступить часть земель.Вэнс добавил, что США должны собрать вместе Россию и Украину и приступить к настоящей дипломатии. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980039324.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_83b646aacd8a221cbc04469fd1e0041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США
Вэнс сделал трудное признание об Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Украине придется уступить территории России

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в Мичигане. Видео опубликовал Youtube-канал NewsNation.

"<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал он, отвечая на вопрос, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придется уступить часть земель.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Вчера, 12:03
Вэнс добавил, что США должны собрать вместе Россию и Украину и приступить к настоящей дипломатии.

В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала