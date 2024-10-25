https://ria.ru/20241025/ukraina-1980069758.html

Вэнс сделал трудное признание об Украине

Вэнс сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Вэнс сделал трудное признание об Украине

Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:02

2024-10-25T14:02

2024-10-25T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:110:3073:1840_1920x0_80_0_0_c679d6f065952515b345230390a67ceb.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в Мичигане. Видео опубликовал Youtube-канал NewsNation. "<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал он, отвечая на вопрос, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придется уступить часть земель.Вэнс добавил, что США должны собрать вместе Россию и Украину и приступить к настоящей дипломатии. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980039324.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, сша