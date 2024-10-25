Вэнс сделал трудное признание об Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Украине придется уступить территории России
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине придется уступить территории России, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс во время встречи с избирателями в Мичигане. Видео опубликовал Youtube-канал NewsNation.
"<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал он, отвечая на вопрос, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придется уступить часть земель.
"<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — сказал он, отвечая на вопрос, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придется уступить часть земель.
Вэнс добавил, что США должны собрать вместе Россию и Украину и приступить к настоящей дипломатии.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США
Вчера, 13:02