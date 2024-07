https://ria.ru/20240710/woke-1958576221.html

Главная “скрепа” Запада. В США разгорается скандал вокруг крупной аферы

Главная “скрепа” Запада. В США разгорается скандал вокруг крупной аферы - РИА Новости, 10.07.2024

Главная “скрепа” Запада. В США разгорается скандал вокруг крупной аферы

Ученые выяснили: одержимость гендерным и расовым разнообразием, накрывшая финансовые институты США, базируется на ложных данных. Новый скандал проливает свет на РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T12:00

наука

пит буттиджич

илон маск

mckinsey

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626284_0:48:2955:1710_1920x0_80_0_0_883f228214a70beab7e84f14543826ed.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Ученые выяснили: одержимость гендерным и расовым разнообразием, накрывшая финансовые институты США, базируется на ложных данных. Новый скандал проливает свет на внутренние механизмы идеологической борьбы, которая постепенно захватывает все стороны жизни общества.Таинственные компанииВключать в руководящий состав как можно больше женщин и представителей расовых или этнических меньшинств — не просто идеологически верно, но и прибыльно. Такой вывод еще в 2015-м сделала консалтинговая фирма McKinsey, которая провела исследование на 366 предприятиях из США, Канады, Великобритании, Бразилии, Мексики и Чили.В работе утверждалось, что в 2010-2013 годах компании с наибольшим гендерным разнообразием в менеджменте на 15 процентов чаще сообщали о финансовой прибыли, превышающей средний показатель по отрасли в стране. Для фирм с этнически пестрым составом управленцев этот показатель был и того больше — 35 процентов.Публикация произвела фурор. В дальнейшем на нее неоднократно ссылались крупнейшие инвесторы, лоббисты и даже регуляторы, продвигая женщин и представителей меньшинств в советы директоров. Консультанты же проводили тренинги о пользе разнообразия (diversity) в компаниях и правительственных учреждениях.Одно из основных качеств научного метода — воспроизводимость. Здесь возникли проблемы. Спустя почти десять лет ученые попытались повторить результаты исследования — и не смогли, пишет The Wall Street Journal.Во-первых, McKinsey не назвала фирмы, чьи данные взяла за основу. Во-вторых, любая выборка из компаний, входящих в биржевой индекс S&P 500 (предприятия с крупнейшей капитализацией), не показывает статистически значимой связи между разнообразием и прибыльностью.Издание отмечает: нет никаких оснований полагать, что разнообразие в совете директоров приносит прибыль. Обычно происходит наоборот: компания сперва добивается успеха, а затем по идеологическим соображениям вводит в руководство больше женщин и представителей меньшинств.McKinsey, отвечая на критику, настаивает на том, что в ее работе речь шла о простой корреляции. Но, кажется, нет и ее. Напротив: в 2016-м финансисты из State Street Global Advisors создали биржевой фонд SHE, куда включили компании с "сильным женским лидерством". Доходность этого фонда оказалась в среднем на 70 процентов ниже показателей 1000 крупнейших предприятий.Но даже если в таинственных фирмах из исследования McKinsey разнообразие действительно коррелирует с прибылью, то это еще ни о чем не говорит."Ацтеки ошибочно принимали корреляцию за причинно-следственную связь с трагическими результатами, вырезая сердце жертвы каждые 52 года, чтобы обеспечить выживание мира. То есть существовала сильная корреляция между человеческим жертвоприношением и тем, что мир продолжает существовать, но никакой причинно-следственной связи", — отмечает обозреватель WSJ Джеймс Макинтош. И оговаривается: инвесторы не рискуют жизненно важными органами, но им следует осторожнее относиться к исследованиям, на которые они ссылаются.Тем временем к элитным консультантам давно назрели вопросы.Глобальный "серый кардинал"McKinsey & Company — одна из трех крупнейших консалтинговых компаний в мире, основанная почти сто лет назад. Как отмечал журналист Дафф Макдональд, именно она "помогла изобрести и распространить по всему миру то, что мы считаем американским капитализмом".Услугами пользуются трансконтинентальные предприятия и правительственные структуры. Список клиентов в одних только США — от Coca-Cola до Пентагона. Офисы — в 65 странах мира. Годовой доход оценивается в 15 миллиардов долларов.На работу в McKinsey принимают главным образом выпускников университетов Лиги плюща. Среди выходцев из компании — знаковые фигуры в госструктурах и бизнесе, например, министр транспорта США и первый открытый гомосексуалист на таком посту Пит Буттиджич, а также генеральный директор Google Сундар Пичаи.Деятельность McKinsey непрозрачна. Ореол таинственности порождает мифы и конспирологические теории. Компанию нередко называют одной из наиболее влиятельных структур в мире. Якобы именно она определяет политику государств и трансконтинентальных корпораций.Правда, в последние годы репутация McKinsey переживает удар за ударом. В публичное поле просачиваются сведения о сомнительных методах работы компании, причем как от клиентов, так и от самих бывших сотрудников. Если суммировать критику, то дорогостоящие советы делятся на два вида: или очевидные (например, заменить бумажный документооборот на электронный), или приятные для менеджеров — заказчиков услуги. Так, неоднократно консультанты McKinsey рекомендовали клиентам увольнять рядовых сотрудников и одновременно с этим повышать зарплату для руководства."Они сократили около 50% рабочей силы на наших складах и в офисах и увеличили штат высшего руководства на 25%. В результате те "счастливчики", которые остались, начали работать более десяти часов в день с пиком от 14 до 16 часов в конце месяца. Нагрузка оставалась той же, но нас было вдвое меньше. Спустя два года наше предприятие закрылось. Если McKinsey придут в компанию, в которой я сейчас работаю, немедленно уйду", — говорит один из пострадавших.Дело выглядит так, будто главная задача статусных консультантов — не развитие компании-партнера, а удовлетворение нанимателей."Как человек, который работал в консалтинге, я могу сказать, что во многих случаях партнер "знал", каким должен быть ответ, и нам приходилось подгонять под него данные", — говорит финтех-инвестор Шил Монот, комментируя свежую статью в WSJ.Кроме того, McKinsey не брезгует заниматься продвижением откровенно вредной продукции. На протяжении почти 70 лет фирма консультировала производителей табака. Но самым скандальным эпизодом в истории компании стала работа над увеличением продаж препарата OxyContin от Purdue Pharma. Обезболивающее содержало опиоиды и вызывало зависимость. Считается, что распространение лекарства форсировало опиоидную эпидемию в США, которая унесла сотни тысяч жизней.Почем опиум для народаОшибка или намеренная фальсификация в исследовании McKinsey о разнообразии — частный случай более широкой проблемы. Дело в том, что сторонникам так называемого вокеизма (от woke — "пробудиться") в принципе мешает научный метод, в основе которого — поиск объективной истины.Идеологию движения отражает аббревиатура DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность). Сегодня его последователи задают тон в западных университетах, крупнейших IT-корпорациях и ведущих медиа. Среди их методов — позитивная дискриминация в пользу различных меньшинств, "культура отмены" и цензура. Свои взгляды они любят подкреплять исследованиями — конечно, когда те подтверждают их правоту. Если же наука противоречит идеологии, то тем хуже для науки.Иногда об этом говорят откровенно. Выступая на конференции TED Talk, генеральный директор крупного медиахолдинга NPR Кэтрин Махер заявила, что истина — понятие исключительно субъективное и ее поиск "отвлекает от поставленных задач".Таким образом, новая идеология становится чем-то вроде религии, не допускающей сомнения в постулатах. Символично, что McKinsey участвует в ее продвижении.Критики считают, что новый "опиум для народа" — вокеизм — станет не менее губительным, чем обычные опиоиды. Так, предприниматель Илон Маск называет его сторонников "экстинкционалистами" (от английского extinction — вымирание) и заявляет, что такая идеология приведет ни много ни мало к гибели цивилизации. Прав ли он — покажет время. Однако, кажется, публикация с разоблачением лженаучного исследования в пользу DEI дает человечеству надежду.

https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пит буттиджич, илон маск, mckinsey, сша