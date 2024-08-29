https://ria.ru/20240829/fb-1969012341.html

Граната в свой же окоп. Байдена и Харрис предал важный соратник

Граната в свой же окоп. Байдена и Харрис предал важный соратник - РИА Новости, 29.08.2024

Граната в свой же окоп. Байдена и Харрис предал важный соратник

"Это не акт свободы слова. Это политическая граната" — так в США оценивают признание основателя Facebook* Марка Цукерберга. Он покаялся: его соцсеть... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:00

2024-08-29T11:36

марк цукерберг

хантер байден

дональд трамп

facebook

фбр

whatsapp inc.

технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969168879_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685683df92f722832a271da554898f97.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Захар Андреев. "Это не акт свободы слова. Это политическая граната" — так в США оценивают признание основателя Facebook* Марка Цукерберга. Он покаялся: его соцсеть манипулировала информацией под давлением Белого дома. Что стоит за этим неожиданным заявлением и каких последствий ждать — в материале РИА Новости.Не до шуток"В 2021-м высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, включая Белый дом, неоднократно требовали цензурировать определенный контент по COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали сильное разочарование, если мы не соглашались", — сообщил Цукерберг в письме на имя главы комитета по правосудию палаты представителей Джима Джордана, республиканца из Огайо.Интернет-предприниматель назвал такое поведение властей "неправильным" и выразил сожаление, что до сих пор "не говорил об этом более открыто". Решения же, которые в тех условиях приняла администрация соцсети, сегодня бы не повторили, заверил он. Впредь такие уступки исключены, в компании даже готовы "дать отпор" в подобной ситуации.Напомним: противники локдауна и массовой вакцинации во время пандемии COVID-19 обвиняли крупнейшие западные медиаплощадки в жесткой цензуре. Любое инакомыслие и даже сомнение подавлялись: сообщения либо не показывали другим пользователям, либо и вовсе удаляли. Пострадал даже Дональд Трамп — на тот момент действующий президент. На его странице вышло видео, в котором глава государства сказал, что дети "невосприимчивы к коронавирусу". Спустя четыре часа ролик стерли.С одной стороны, широкое распространение откровенно антинаучных взглядов вредило прививочной кампании. С другой, публичное обсуждение проблем борьбы с коронавирусом фактически стало невозможным. А их, как теперь выясняется, было немало: некоторые вакцины оказались не так безопасны, как утверждалось; в исследованиях, на которых базировались политические решения, допускали серьезные ошибки; наконец, закупки препаратов, как подозревают, были связаны с коррупционными преступлениями.Выходит, что конспирологи и антиваксеры отчасти правы: власти и впрямь "скрывают". По мнению некоторых экспертов, подобная ложь в долгосрочной перспективе лишь подрывает доверие к вакцинации и ко всей медицинской системе.Россия ни при чемНо откровенность Цукерберга не ограничилась историей с прививками. Он также признал, что соцсеть пессимизировала выдачу сообщений о расследовании против Хантера Байдена, сына нынешнего президента. В 2020-м New York Post опубликовала материал о коррупционных схемах Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma. Причем он привлекал к делам отца, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.ФБР предупредило Facebook* о "потенциальной российской операции по дезинформации" в отношении семьи Байдена и Burisma в преддверии выборов. Соцсеть решила разобраться в этом вопросе, временно ограничив распространение соответствующих сведений."Репортаж не был российской дезинформацией, и теперь ясно: мы не должны были понижать рейтинг этой истории", — написал Цукерберг, пообещав, что такое не повторится."Сдал подельников"Как отмечает американист Малек Дудаков, в признаниях Цукерберга нет ничего нового. О цензуре в Facebook* все давно знали — в том числе благодаря многочисленным утечкам информации.Тем не менее заявление главы Meta* стало неожиданным. Это довольно громкий медийный удар по администрации Байдена — Харрис накануне выборов. А ведь хозяин Facebook* — сторонник демократов. Теперь политологи гадают, чем вызван этот приступ откровенности."Крупная победа для республиканцев", — заявил обозреватель Fox News Ховард Курц. Его коллега из Vox Адам Кларк Эстес назвал письмо "не торжеством свободы слова, а политической гранатой", которой Цукерберг поделился с партией Трампа. Впрочем, по мнению журналиста, на самом деле медиамагнат "просто пытается уберечь свою компанию" от новых скандалов, пытаясь максимально публично отстраниться от политики.Дудаков также считает, что Цукерберг преследует "шкурный интерес"."Он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдает "подельников" из истеблишмента. Не исключено, что опасается повторить судьбу Павла Дурова во Франции, когда после выборов в ноябре 2024-го к власти придут республиканцы. Ведь те жутко недовольны цензурой в Facebook* и, возможно, захотят отомстить. Своими признаниями Цукерберг надеется снять с себя ответственность, свалив вину на администрацию Байдена", — говорит американист.Возможно, Цукерберг спешит избавиться от политических рисков, чтобы сосредоточиться на других проблемах, указывает, в свою очередь, Эстес. Meta* защищается от федерального антимонопольного иска, предъявленного после приобретения Instagram* и WhatsApp. Совсем недавно суд вынес решение не в пользу Google по схожему делу.Цукерберг вообще известен тем, что не любит долго судиться: предпочитает побыстрее закрыть процесс, выплатив истцам крупную сумму. В данном случае вместо "кэша" он дал республиканцам то, что им действительно нужно, — политические очки. Если те от него отстанут, то интернет-предприниматель, по мнению Эстеса, сосредоточится на том, что сейчас занимает его больше всего: создании искусственного интеллекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марк цукерберг, хантер байден, дональд трамп, facebook, фбр, whatsapp inc., технологии, в мире