https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова

Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова

Французские элиты, которым сейчас, казалось бы, следовало определиться с премьер-министром, эффектно сменили повестку. Весь мир теперь следит за судьбой... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:01

в мире

париж

москва

франция

павел дуров

илон маск

мария захарова

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французские элиты, которым сейчас, казалось бы, следовало определиться с премьер-министром, эффектно сменили повестку. Весь мир теперь следит за судьбой задержанного в Париже Павла Дурова. Официальные структуры фрагментарно выдают информацию о ходе расследования, начатого, как выяснилось, еще в прошлом месяце. Между тем срок пребывания под стражей основателя Telegram и социальной сети "ВКонтакте" скоро истекает. О скандальной ситуации — в материале РИА Новости."Не политическое решение""Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — написал в понедельник президент Эммануэль Макрон. — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. <…> Арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями".Дурова задержали субботним вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку.Отправили в камеру на двое суток. Это стандартная процедура. Потом добавили еще 48 часов.Но такое, согласно законодательству, разрешается проделать лишь один раз. Максимум — 96 часов, после чего либо выдвигайте обвинения, либо отпускайте. Без каких-либо ограничений, то есть можно беспрепятственно покинуть страну. Срок истекает в среду. Это подтвердила и парижская прокуратура.Формальная причина задержания, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в полиции, — отказ руководства Telegram сотрудничать с властями в борьбе с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями, совершаемыми посредством мессенджера.В случае признания Дурова виновным по совокупности ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следствие ведут подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству."Расследование против неназванного лица"В понедельник парижская прокуратура сообщила некоторые детали.Задержание Дурова произвели в рамках дела, начатого еще 8 июля "по результатам доследственной проверки, которая проведена по инициативе отдела по борьбе с киберпреступностью".Упоминается некий неизвестный — и он может оказаться главной целью. "Судебное расследование было открыто в отношении неназванного лица. Павел Дуров допрашивается следователями", — уточнили в ведомстве.В списке обвинений: объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления; предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Расследование также касается соучастия:— в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции; — в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер;— в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств, соучастия в мошенничестве организованной группой;— в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования или программы, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.Дело также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую им информацию или документы.Его пример — другим наукаИнцидент с Дуровым вызвал большой резонанс в мире. Возмущение выражали и политики, и медийные персоны, в частности американский журналист Такер Карлсон, не так давно взявший интервью у создателя Telegram. Это "наглядное предупреждение для любого владельца платформы, отказывающейся подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств", указал он.Илон Маск, которому принадлежит соцсеть X (бывший Twitter), призвал французские власти отпустить Дурова. Американец сам недавно схлестнулся с европейскими чиновниками, инициировавшими расследование деятельности X.На стороне Дурова политики из Австрии, Германии и других стран. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предрек такую же судьбу собственникам прочих платформ.Разумеется, отреагировала и Москва — все-таки у космополита Дурова (помимо французского, у него паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и островного государства Сент-Китс и Невис) по-прежнему есть российское гражданство.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в частности, обратила внимание на то, что власти до сих пор не прокомментировали задержание, сославшись на независимость судебной системы."Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН, — напомнила она. — Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду — обычно Париж себя не сдерживает".Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Дуров, покинув родину, "просчитался". "Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)", — подчеркнул он.Российское посольство во Франции сообщило РИА Новости, что власти уклоняются от сотрудничества по выяснению обстоятельств инцидента.У Москвы есть возможность вызволить Дурова в соответствии с соглашением об экстрадиции. Но окончательное слово за Парижем.Не самая важная темаВо Франции Telegram не очень популярен: 14-е место по числу скачиваний — менее семи миллионов. Даже в Нигерии больше. Французы предпочитают WhatsApp (25 миллионов пользователей).Поэтому там особого ажиотажа нет. Большинство СМИ ограничились кратким описанием инцидента и пересказом биографии Дурова."Многие опубликовали статьи об этом только для подписчиков: то есть информация потенциально интересная, но без общественной значимости, — объяснила в беседе с РИА Новости Анастасия, много лет проживающая в Страсбурге. — На радио был трехминутный обзор ситуации, в котором основное внимание уделили на самом деле другим темам: непрозрачности процедуры быстрой выдачи гражданства известным людям и так далее. "Телега" у французов ассоциируется скорее с материалами о ее использовании террористами, такой уклон. Вероятно, сейчас тема просто вольется в общий дискурс об информационной безопасности".У здания парижского суда, куда, по некоторым данным, могли доставить Дурова 25-го или 26 августа, никаких демонстраций не было. Впрочем, в официальном расписании заседаний по этому делу до сих пор не значится.

париж

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, москва, франция, павел дуров, илон маск, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции