Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
У Парижа остается менее двух суток для обвинений основателю Telegram
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французские элиты, которым сейчас, казалось бы, следовало определиться с премьер-министром, эффектно сменили повестку. Весь мир теперь следит за судьбой задержанного в Париже Павла Дурова. Официальные структуры фрагментарно выдают информацию о ходе расследования, начатого, как выяснилось, еще в прошлом месяце. Между тем срок пребывания под стражей основателя Telegram и социальной сети "ВКонтакте" скоро истекает. О скандальной ситуации — в материале РИА Новости.
"Не политическое решение"
"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — написал в понедельник президент Эммануэль Макрон. — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. <…> Арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями".
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Дурова задержали субботним вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку.
Отправили в камеру на двое суток. Это стандартная процедура. Потом добавили еще 48 часов.
Но такое, согласно законодательству, разрешается проделать лишь один раз. Максимум — 96 часов, после чего либо выдвигайте обвинения, либо отпускайте. Без каких-либо ограничений, то есть можно беспрепятственно покинуть страну. Срок истекает в среду. Это подтвердила и парижская прокуратура.
Формальная причина задержания, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в полиции, — отказ руководства Telegram сотрудничать с властями в борьбе с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями, совершаемыми посредством мессенджера.
В случае признания Дурова виновным по совокупности ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следствие ведут подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству.
"Расследование против неназванного лица"
В понедельник парижская прокуратура сообщила некоторые детали.
Задержание Дурова произвели в рамках дела, начатого еще 8 июля "по результатам доследственной проверки, которая проведена по инициативе отдела по борьбе с киберпреступностью".
Упоминается некий неизвестный — и он может оказаться главной целью. "Судебное расследование было открыто в отношении неназванного лица. Павел Дуров допрашивается следователями", — уточнили в ведомстве.
В списке обвинений: объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления; предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.
Расследование также касается соучастия:
— в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции;
— в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер;
— в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств, соучастия в мошенничестве организованной группой;
— в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования или программы, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.
Дело также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую им информацию или документы.
Его пример — другим наука
Инцидент с Дуровым вызвал большой резонанс в мире. Возмущение выражали и политики, и медийные персоны, в частности американский журналист Такер Карлсон, не так давно взявший интервью у создателя Telegram. Это "наглядное предупреждение для любого владельца платформы, отказывающейся подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств", указал он.
Американский журналист Такер Карлсон
Илон Маск, которому принадлежит соцсеть X (бывший Twitter), призвал французские власти отпустить Дурова. Американец сам недавно схлестнулся с европейскими чиновниками, инициировавшими расследование деятельности X.
На стороне Дурова политики из Австрии, Германии и других стран. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предрек такую же судьбу собственникам прочих платформ.
Разумеется, отреагировала и Москва — все-таки у космополита Дурова (помимо французского, у него паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и островного государства Сент-Китс и Невис) по-прежнему есть российское гражданство.
© Фото : Официальный сайт наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль МактумаПремьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в частности, обратила внимание на то, что власти до сих пор не прокомментировали задержание, сославшись на независимость судебной системы.
"Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН, — напомнила она. — Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду — обычно Париж себя не сдерживает".
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Дуров, покинув родину, "просчитался". "Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)", — подчеркнул он.
Российское посольство во Франции сообщило РИА Новости, что власти уклоняются от сотрудничества по выяснению обстоятельств инцидента.
У Москвы есть возможность вызволить Дурова в соответствии с соглашением об экстрадиции. Но окончательное слово за Парижем.
Не самая важная тема
Во Франции Telegram не очень популярен: 14-е место по числу скачиваний — менее семи миллионов. Даже в Нигерии больше. Французы предпочитают WhatsApp (25 миллионов пользователей).
Поэтому там особого ажиотажа нет. Большинство СМИ ограничились кратким описанием инцидента и пересказом биографии Дурова.
"Многие опубликовали статьи об этом только для подписчиков: то есть информация потенциально интересная, но без общественной значимости, — объяснила в беседе с РИА Новости Анастасия, много лет проживающая в Страсбурге. — На радио был трехминутный обзор ситуации, в котором основное внимание уделили на самом деле другим темам: непрозрачности процедуры быстрой выдачи гражданства известным людям и так далее. "Телега" у французов ассоциируется скорее с материалами о ее использовании террористами, такой уклон. Вероятно, сейчас тема просто вольется в общий дискурс об информационной безопасности".
У здания парижского суда, куда, по некоторым данным, могли доставить Дурова 25-го или 26 августа, никаких демонстраций не было. Впрочем, в официальном расписании заседаний по этому делу до сих пор не значится.