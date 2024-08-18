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Тайное оружие Трампа. Кто решит исход выборов в США

Тайное оружие Трампа. Кто решит исход выборов в США - РИА Новости, 18.08.2024

Тайное оружие Трампа. Кто решит исход выборов в США

Противостояние между ЕС и Илоном Маском выходит на новый уровень. После того как он взял нашумевшее интервью у Дональда Трампа, в Брюсселе не знают, как себя... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:08

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камала харрис

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Противостояние между ЕС и Илоном Маском выходит на новый уровень. После того как он взял нашумевшее интервью у Дональда Трампа, в Брюсселе не знают, как себя вести. Часть чиновников — за усиление давления на известного предпринимателя, но многие против: опасаются, что это еще больше настроит его против Европы. О разгорающемся конфликте и о том, как бизнесмен-инноватор ворвался в мир политики, — в материале РИА Новости.Письмо с предупреждениемЭто интервью стало одним из главных медийных событий августа — причем не только в США.Двухчасовая беседа транслировалась в принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter).Содержание сюрпризом не стало: Трамп повторил то, что уже говорил ранее. В частности, на украинском направлении обещал наладить контакт с Путиным и урегулировать конфликт. Разумеется, критиковал Байдена и его заместителя, а также соперницу на предстоящих выборах Камалу Харрис.Маск — сторонник Трампа и один из его спонсоров. И это многих тревожит, в том числе за океаном.Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, занимающийся, помимо прочего, и интернет-технологиями, накануне интервью написал Маску открытое письмо.Напомнил, что платформа X обязана соблюдать Закон о цифровых услугах (DSA, принят в ЕС два года назад). Это означает, с одной стороны, защиту свободы слова, а с другой — "все соразмерные и эффективные меры по смягчению последствий вредоносного контента". В качестве примера Бретон обратился к недавним акциям протеста и столкновениям в Великобритании. По мнению комиссара, беспорядки были в значительной степени спровоцированы контентом, "пропагандирующим ненависть, подстрекающим к насилию", а также "отдельными случаями дезинформации" в сети X.В ответ Маск опубликовал мем с кадром из фильма "Солдаты неудачи" и оскорбительной цитатой, указывая Бретону на его место.Линда Яккарино, генеральный директор X, назвала письмо "беспрецедентной попыткой распространить закон ЕС на американскую политику"."Европейцы пытаются вмешаться в наши выборы", — указал Крис Ласивита из штаба Трампа. И послал их куда подальше.Скандал продолжился в Старом Свете.Давний конфликтБретон оформил письмо на официальном бланке Еврокомиссии. Однако там от этого открестились, отметив, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ничего не знала.Комиссару сильно досталось за то, что он выступил не только от своего имени. "Реализация DSA слишком важна, чтобы политик, ищущий внимания и рассчитывающий на следующую высокую должность, мог злоупотребить этой темой", — цитирует европейская пресса одного из чиновников ЕК.На самом деле ЕК давно враждует с Маском.Более полугода продолжается разбирательство с соцсетью X по поводу "распространения незаконного контента в контексте террористических атак ХАМАС на Израиль" (официальная формулировка ЕК от 18 декабря 2023-го).DSA не устанавливает никаких сроков для завершения расследования. "Продолжительность зависит от ряда факторов, включая сложность дела, степень сотрудничества заинтересованной компании с комиссией и осуществление прав на защиту", — подчеркнули в ЕК. От X требуют предоставить все запрашиваемые данные.Разумеется, Маска это не радует. Но и отказываться от европейского рынка ему не с руки: в ЕС — 112 миллионов активных пользователей X, почти 19 процентов.Комитет политических действийСитуация для ЕК тоже непростая. Откровенно давить на Маска сейчас — значит дать ему повод представить себя жертвой заговора элит. Соответственно, это поможет Трампу, который сам давно применяет подобную тактику. А победы республиканца на выборах в Брюсселе очень боятся. Там помнят и о выходе из климатического соглашения, и о постоянных требованиях повысить оборонные расходы в рамках НАТО, да и в целом в период его правления отношения ЕС с США складывались не лучшим образом.Маск, в свою очередь, за последние пару лет из всемирно известного бизнесмена и инноватора почти превратился в политика. В медиа его вспоминают куда чаще в связи с соцсетью X, чем компаниями Space X и Tesla, он постоянно высказывается о международной политике и, наконец, действительно многое делает для Трампа.В частности, создал Комитет политических действий (PAC), цель которого — убедить 800 тысяч человек в колеблющихся штатах проголосовать за Трампа. Выделил на это около 160 миллионов долларов. В PAC, помимо офисных работников, порядка шести тысяч агитаторов, непосредственно общающихся с населением.Повод для беспокойства"Собственная соцсеть и PAC с фактически неограниченными ресурсами сделали Маска серьезной политической силой", — признают наблюдатели. По данным Федеральной избирательной комиссии, только с июня Маск потратил более 21 миллиона долларов на агитацию: прямую, в соцсетях, через СМС и по телефону.Это объясняет, почему Камала Харрис превзошла в расходах на пиар-кампанию Трампа в десять раз (57 миллионов долларов): за республиканца часть работы просто выполняет Илон Маск и его PAC. Хотя формально в предвыборный штаб и не входит."РАС имеет право координировать агитационную деятельность со штабом Трампа, — отмечает Брендан Фишер из организации Documented, наблюдающей за финансированием избирательных кампаний. — Координация невероятно важна: это повышает эффективность PAC и высвобождает средства для других целей".При этом комитет не зависит от сторонних доноров — с апреля по июнь туда поступили смешные, по меркам гонки, восемь миллионов (штаб Харрис только за месяц получил более 300 миллионов) — хватает денег Маска."Вызывает некоторую обеспокоенность то, что владелец одной из важнейших соцсетей открыто придерживается партийной позиции и использует свою платформу <...> для достижения политических целей", — говорит профессор Гарвардской школы Кеннеди Мэтью Баум, изучающий проблемы распространения дезинформации.Таким образом, Трамп обзавелся серьезным сторонником, с которым вынуждены считаться и в США, и в Европе. Сможет ли Маск действительно переломить ход президентской гонки — вопрос открытый. Несмотря на агитацию PAC, Харрис понемногу отбирает у соперника колеблющиеся штаты. Кроме того, у демократов в запасе свои козыри, и они пока не на столе. Например, до сих пор хранящие молчание именитые поп-звезды. С учетом всех сюрпризов, уже преподнесенных этой предвыборной кампанией, ничего нельзя исключать.

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в мире, сша, брюссель, европа, дональд трамп, илон маск, камала харрис, еврокомиссия, евросоюз, twitter