https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

"Наша жизнь под угрозой". Многолетняя ложь Запада вскрылась

"Наша жизнь под угрозой". Многолетняя ложь Запада вскрылась - РИА Новости, 28.05.2024

"Наша жизнь под угрозой". Многолетняя ложь Запада вскрылась

Опасные побочные эффекты, серьезные ошибки в исследованиях, громкие коррупционные скандалы — на Западе продолжают раскрывать правду о вакцинах против... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:03

astrazeneca

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евросоюз

коронавирус covid-19

вакцинация

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Опасные побочные эффекты, серьезные ошибки в исследованиях, громкие коррупционные скандалы — на Западе продолжают раскрывать правду о вакцинах против коронавируса. Какие недостатки обнаружили у препаратов и почему это стало известно только сейчас — в материале РИА Новости.Неполные данныеВ разгар пандемии Израиль провел форсированную вакцинацию. Долгое время страна занимала первое место в мире по доле привитого населения. Правительство Биньямина Нетаньяху приложило огромные усилия, чтобы добиться массовых поставок немецко-американского препарата от Pfizer/BioNTech. За препарат даже переплачивали вдвое.А еще предложили фармацевтам превратить Израиль в испытательный полигон. Министерство здравоохранения организовало массовый сбор данных о ходе вакцинации и самочувствии привитых. Сведения поступали от медицинских организаций и населения. Отзыв можно было оставить в том числе анонимно. В результате все заинтересованные — и чиновники, и производители — получали огромный объем информации, который не предоставили бы никакие клинические исследования.На основе собранных данных израильское правительство вынесло вердикт: у вакцины нет серьезных побочных эффектов, разве что скачки температуры и боль в месте укола. Однако недавно контрольно-ревизионное управление страны проверило эту работу — и обнаружило масштабные нарушения.Среди прочего выяснилось, что медицинское ведомство "не заметило" более серьезные последствия. Так, например, около 200 привитых женщин пожаловались на нарушения менструального цикла. Однако Минздрав по какой-то причине не стал исследовать эти данные.Хуже того: выяснилось, что абсолютное большинство сообщений о "побочках" — 82% — вообще не учли. По словам ревизоров, система обработки сообщений не была настроена должным образом, мешали технические неисправности и нехватка персонала. В результате из 345 200 отчетов министерство приняло к рассмотрению только 55 тысяч. А из них медики изучили всего тысячу жалоб.Среди выявленных серьезных побочных эффектов — случаи миокардита (воспаления сердечной мышцы). Причем о них стало известно, когда один из врачей обратился напрямую к руководству министерства. Воспользуйся он формой на сайте Минздрава, сообщение, скорее всего, потерялось бы, отмечает местное издание Ynet. Всего проблемы с сердцем выявили в 275 случаях. Большинству пациентов понадобилась госпитализация.Редкие заболеванияСо временем появляется все больше данных о побочных эффектах, вызванных вакцинами от коронавируса. В начале мая британский фармацевтический гигант AstraZeneca отозвал европейское разрешение на свой препарат. Днями ранее компания впервые официально признала: в редких случаях прививка вызывает смертельно опасный недуг — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.При этом производитель констатировал, что причины ему неизвестны. Теперь будет суд: пострадавшие и родственники жертв подали к AstraZeneca 51 иск. Сумма требований — 125 миллионов долларов.В конце марта стало известно, что Датское агентство по лекарственным средствам выявило "побочку" у другого препарата — от американской Moderna. Выяснилось, что вакцина может привести к хронической крапивнице — кожному заболеванию.Наиболее масштабный отчет о проблемах со здоровьем, которые могли спровоцировать прививки от COVID-19, опубликовали в феврале. Исследование затронуло 99 миллионов человек из Австралии, Аргентины, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии и Шотландии. Работа с высокой степенью точности подтвердила связь между мРНК-вакцинами (от Pfizer/BioNTech и Moderna) и редкими побочными эффектами миокардита и перикардита (отека тонкой оболочки сердца).А с вакциной AstraZeneca, как оказалось, связан не только тромбоз, но и синдром Гийена — Барре (когда иммунная система атакует нервную), а также острый рассеянный энцефаломиелит — воспаление и отек головного и спинного мозга.Еще в 2021-м компанию обвиняли в том, что она неоднократно допускала ошибки в исследованиях, которые вводили в заблуждение о возможных последствиях прививок."Узурпация и коррупция"Есть и другие проблемы — не медицинского свойства. У здания суда в бельгийском Льеже 17 мая собралась демонстрация: пришли родственники и друзья тех, кто, как заявляется, погиб из-за вакцинации. Протестующие требовали наказаний для европейских чиновников, которые заставляли население прививаться. Теперь этих госслужащих подозревают в коррупции.В центре скандала — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще в 2021-м журналисты узнали, что она лично договорилась с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой о закупке 1,8 миллиарда доз препарата на 20 миллиардов евро в обход официальных структур ЕС. Объемы оказались чрезмерными, и часть вакцин утилизировали. Около четырех миллиардов евро потратили впустую.В итоге несколько частных лиц и организаций из разных стран Европы подали на фон дер Ляйен в суд, обвинив ее в "узурпации полномочий", "уничтожении государственных документов", "незаконных действиях, обогащении и коррупции". Сейчас в Льеже решают, какая именно инстанция должна рассматривать дело против главы ЕК.Лекарство от антиваксеровСерия скандалов нанесла удар не только по фармацевтам и чиновникам, но и по самой идее вакцинации. И тем самым укрепила позиции сторонников антинаучных взглядов — так называемых антиваксеров.На самом деле вред от прививок не так велик, как от коронавируса, — по крайней мере, наиболее опасных его штаммов. По данным Британского кардиологического фонда, на каждые десять миллионов человек, вакцинированных AstraZeneca, приходится всего 73 случая образования тромбов. А среди аналогичного количества заболевших ковидом тромбы выявляют у тысяч. То же и с миокардитом: риск получить проблемы с сердцем из-за инфекции намного выше, чем после вакцины.А вот пользу от прививки доказать непросто. Благотворное действие вакцин обычно отражает статистика: например, когда количество заболевших в популяции снижается или исчезает вовсе. Если же отдельный человек остается здоровым или переносит инфекцию легко, нельзя с полной уверенностью утверждать, что это произошло благодаря препарату или же по каким-то другим причинам. Зато редкие пострадавшие от прививок — конкретные люди с именем и фамилией. Они более заметны в информационном пространстве, их истории создают негативный фон вокруг вакцинации.В оправдание разработчиков, вовремя не заметивших побочные эффекты и не сообщивших о них, можно сказать, что ни одно клиническое испытание не проводят на десятках миллионов пациентов. Ограниченное количество добровольцев, которые первыми опробовали вакцины, просто не позволило выявить все редкие заболевания, которые может провоцировать препарат, отмечал ранее содиректор Глобальной сети данных о вакцинах Джим Баттери."Общественное доверие к прививкам будет зависеть от открытой и честной дискуссии. Ее польза значительно перевешивает риски — как и в случае с вакцинами", — приводит The Guardian слова британского медицинского эксперта Фионы Фокс.По ее словам, чиновники, которые скрывают возможный вред от прививок, выигрывают в моменте, но подрывают доверие к вакцинации в долгосрочной перспективе. А это чревато новой эпидемией.

https://ria.ru/20240506/evropa-1943504917.html

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astrazeneca , урсула фон дер ляйен, австралия, израиль, еврокомиссия, евросоюз, коронавирус covid-19, вакцинация