https://ria.ru/20240430/vaktsina-1943221162.html
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу - РИА Новости, 30.04.2024
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:44
2024-04-30T22:44
2024-04-30T22:49
в мире
лондон
astrazeneca
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_0e85f1d6b64985bb9a46e0b0d8714e41.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на судебные документы. Как поясняет издание, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. "Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале. По информации издания, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов. Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, поясняет газета. Первое заявление, по данным издания, было подано в прошлом году Джейми Скоттом, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям мозга. В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.
https://ria.ru/20240404/vaktsiny-1937823011.html
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_331:495:2402:2048_1920x0_80_0_0_7c490987a5c4e1e53e7a83ca33bd1aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, astrazeneca
В мире, Лондон, AstraZeneca
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать тромбоз
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на судебные документы.
Как поясняет издание, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом
, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу.
"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале.
По информации издания, в Высокий суд Лондона
подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов.
Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, поясняет газета.
Первое заявление, по данным издания, было подано в прошлом году Джейми Скоттом, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям мозга.
В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.