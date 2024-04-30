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AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу - РИА Новости, 30.04.2024
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22:44 30.04.2024 (обновлено: 22:49 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/vaktsina-1943221162.html
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу - РИА Новости, 30.04.2024
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:44
2024-04-30T22:49
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на судебные документы. Как поясняет издание, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. "Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале. По информации издания, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов. Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, поясняет газета. Первое заявление, по данным издания, было подано в прошлом году Джейми Скоттом, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям мозга. В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.
https://ria.ru/20240404/vaktsiny-1937823011.html
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в мире, лондон, astrazeneca
В мире, Лондон, AstraZeneca
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу

AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать тромбоз

© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Olivier Chassignole
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на судебные документы.
Как поясняет издание, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу.
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"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале.
По информации издания, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов.
Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, поясняет газета.
Первое заявление, по данным издания, было подано в прошлом году Джейми Скоттом, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям мозга.
В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.
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