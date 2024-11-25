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WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны - РИА Новости, 25.11.2024
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04:21 25.11.2024 (обновлено: 04:22 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tramp-1985499970.html
WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны
WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны - РИА Новости, 25.11.2024
WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначать предпринимателя Трэ Стивенса или инвестора-миллиардера Стивена Файнберга в качестве... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:21
2024-11-25T04:22
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначать предпринимателя Трэ Стивенса или инвестора-миллиардера Стивена Файнберга в качестве заместителя министра обороны США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газета напоминает, что Стивенс является сооснователем компании по технологиям в сфере обороны Anduril Industries, а Файнберг основал один из крупнейших фондов прямых инвестиций в мире, компанию Cerberus Capital Management. Издание предполагает, что назначение одного из них послужит хорошим знаком для стартапов, которые появились в сфере обороны в последние годы. "Трэ Стивенс, партнер венчурной фирмы Founders Fund миллиардера Питера Тиля, рассматривается ... Трампом на должность заместителя министра обороны. Также рассматривается кандидатура миллиардера Стивена Файнберга, который возглавлял президентский консультативный совет по разведке при первом сроке Трампа (в 2016 году - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с темой. Wall Street Journal отмечает, что и Стивенс, и Файнберг настаивали на инвестировании в те области, где, по их мнению, правительство Штатов не действовало достаточно быстро. Файнберг решил инвестировать в гиперзвуковые технологии, обеспокоенный тем, что США отстают от таких конкурентов, как Китай. Согласно изданию, Стивенс также предупредил, что оборонные компании США утратили свое преимущество, в то время как КНР внедряет инновации быстрее. По данным издания, помимо Стивенса и Файнберга также рассматриваются другие кандидатуры, в частности из Пентагона. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html
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4.7
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

WSJ: Трамп может назначить миллиардера Стивена Файнберга замминистра обороны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначать предпринимателя Трэ Стивенса или инвестора-миллиардера Стивена Файнберга в качестве заместителя министра обороны США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета напоминает, что Стивенс является сооснователем компании по технологиям в сфере обороны Anduril Industries, а Файнберг основал один из крупнейших фондов прямых инвестиций в мире, компанию Cerberus Capital Management. Издание предполагает, что назначение одного из них послужит хорошим знаком для стартапов, которые появились в сфере обороны в последние годы.
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"Трэ Стивенс, партнер венчурной фирмы Founders Fund миллиардера Питера Тиля, рассматривается ... Трампом на должность заместителя министра обороны. Также рассматривается кандидатура миллиардера Стивена Файнберга, который возглавлял президентский консультативный совет по разведке при первом сроке Трампа (в 2016 году - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с темой.
Wall Street Journal отмечает, что и Стивенс, и Файнберг настаивали на инвестировании в те области, где, по их мнению, правительство Штатов не действовало достаточно быстро. Файнберг решил инвестировать в гиперзвуковые технологии, обеспокоенный тем, что США отстают от таких конкурентов, как Китай. Согласно изданию, Стивенс также предупредил, что оборонные компании США утратили свое преимущество, в то время как КНР внедряет инновации быстрее.
По данным издания, помимо Стивенса и Файнберга также рассматриваются другие кандидатуры, в частности из Пентагона.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
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