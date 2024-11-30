"Бить медведя": в США потребовали одну вещь от Байдена
Дэвис: Байден должен перестать провоцировать уже проигранную войну
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, которую Запад уже проиграл. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
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"Этот единственный парень (Джо Байден. — Прим. ред.) должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна", — сказал он.
"Мы не можем бить медведя в грудь, чтобы проверить, навредит ли он нам. Это иррационально", — предупредил отставной военный.
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По словам эксперта, еще в самом начале СВО было понятно, что Украина не сможет противостоять России, но в Белом доме не усвоили урок и продолжили бессмысленно накачивать киевский режим оружием, отбросив любые варианты урегулирования конфликта.
"Я надеюсь, что у нас получится протрезветь, пока не стало слишком поздно", — резюмировал Дэвис.
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Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".