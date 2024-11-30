https://ria.ru/20241130/trebovanie-1986595970.html

"Бить медведя": в США потребовали одну вещь от Байдена

"Бить медведя": в США потребовали одну вещь от Байдена - РИА Новости, 30.11.2024

"Бить медведя": в США потребовали одну вещь от Байдена

Президент США Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, которую Запад уже проиграл. Такое мнение выразил отставной... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T05:34

2024-11-30T05:34

2024-11-30T05:34

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джо байден

владимир путин

youtube

ракета "орешник"

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, которую Запад уже проиграл. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Этот единственный парень (Джо Байден. — Прим. ред.) должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна", — сказал он.Дэвис призвал западных союзников Украины перестать дразнить Россию, думая, что та не ответит. По его мнению, недавние провокации в отношении Москвы — самый опасный момент за последние три года."Мы не можем бить медведя в грудь, чтобы проверить, навредит ли он нам. Это иррационально", — предупредил отставной военный.По словам эксперта, еще в самом начале СВО было понятно, что Украина не сможет противостоять России, но в Белом доме не усвоили урок и продолжили бессмысленно накачивать киевский режим оружием, отбросив любые варианты урегулирования конфликта."Я надеюсь, что у нас получится протрезветь, пока не стало слишком поздно", — резюмировал Дэвис.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html

https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html

https://ria.ru/20241130/oshibka-1986594362.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, youtube, ракета "орешник"