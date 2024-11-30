https://ria.ru/20241130/oshibka-1986594362.html

"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ

"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024

"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ

Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T04:02

2024-11-30T04:02

2024-11-30T04:02

россия

курская область

донбасс

владимир рогов

валерий герасимов

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая газета Zeit."На юге Донбасса особенно заметны нынешние проблемы украинской армии <…> Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово <…>, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — говорится в материале.По данным издания, вторжение украинских боевиков в Курскую область не только не оправдало свою целей, но и способствовало ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, а российским военным удалось успешно остановить эту авантюру, не замедляя наступление на других участках фронта."Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится все яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой", — заявил изданию отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.Автор статьи также признает, что в нынешнем положении — с плохо укрепленной обороной и потрепанными войсками — ВСУ не способны остановить натиск российских войск."Если Россия продолжит усиливать свои атаки, этого, вероятно, будет становиться все труднее достичь, а территориальные завоевания (России. — Прим. ред.) <…> будут только увеличиваться", — заключил автор материала.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в Курахово.Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже находятся в центре Курахово в ДНР, в городе идут бои.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20241130/voyna-1986590893.html

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html

https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html

россия

курская область

донбасс

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россия, курская область, донбасс, владимир рогов, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины