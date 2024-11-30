"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ
Zeit: застрявшие в Курской области ВСУ не способны остановить наступление России
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая газета Zeit.
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По данным издания, вторжение украинских боевиков в Курскую область не только не оправдало свою целей, но и способствовало ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, а российским военным удалось успешно остановить эту авантюру, не замедляя наступление на других участках фронта.
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"Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится все яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой", — заявил изданию отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.
Автор статьи также признает, что в нынешнем положении — с плохо укрепленной обороной и потрепанными войсками — ВСУ не способны остановить натиск российских войск.
"Если Россия продолжит усиливать свои атаки, этого, вероятно, будет становиться все труднее достичь, а территориальные завоевания (России. — Прим. ред.) <…> будут только увеличиваться", — заключил автор материала.
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В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в Курахово.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже находятся в центре Курахово в ДНР, в городе идут бои.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.