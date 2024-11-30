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"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
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04:02 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/oshibka-1986594362.html
"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ
"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ
Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:02
2024-11-30T04:02
россия
курская область
донбасс
владимир рогов
валерий герасимов
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая газета Zeit."На юге Донбасса особенно заметны нынешние проблемы украинской армии &lt;…&gt; Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово &lt;…&gt;, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — говорится в материале.По данным издания, вторжение украинских боевиков в Курскую область не только не оправдало свою целей, но и способствовало ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, а российским военным удалось успешно остановить эту авантюру, не замедляя наступление на других участках фронта."Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится все яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой", — заявил изданию отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.Автор статьи также признает, что в нынешнем положении — с плохо укрепленной обороной и потрепанными войсками — ВСУ не способны остановить натиск российских войск."Если Россия продолжит усиливать свои атаки, этого, вероятно, будет становиться все труднее достичь, а территориальные завоевания (России. — Прим. ред.) &lt;…&gt; будут только увеличиваться", — заключил автор материала.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в Курахово.Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже находятся в центре Курахово в ДНР, в городе идут бои.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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россия, курская область, донбасс, владимир рогов, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Донбасс, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Оперативная ошибка": в Германии раскритиковали один удар ВСУ

Zeit: застрявшие в Курской области ВСУ не способны остановить наступление России

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе — фронт продолжает рассыпаться, а Россия ведет успешное наступление, пишет немецкая газета Zeit.
"На юге Донбасса особенно заметны нынешние проблемы украинской армии <…> Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово <…>, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — говорится в материале.
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По данным издания, вторжение украинских боевиков в Курскую область не только не оправдало свою целей, но и способствовало ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, а российским военным удалось успешно остановить эту авантюру, не замедляя наступление на других участках фронта.
«
"Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится все яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой", — заявил изданию отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.
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Автор статьи также признает, что в нынешнем положении — с плохо укрепленной обороной и потрепанными войсками — ВСУ не способны остановить натиск российских войск.
"Если Россия продолжит усиливать свои атаки, этого, вероятно, будет становиться все труднее достичь, а территориальные завоевания (России. — Прим. ред.) <…> будут только увеличиваться", — заключил автор материала.
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Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже находятся в центре Курахово в ДНР, в городе идут бои.
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Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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