https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html

На Западе раскрыли мрачные перспективы Зеленского

На Западе раскрыли мрачные перспективы Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024

На Западе раскрыли мрачные перспективы Зеленского

Популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:25

2024-11-30T01:25

2024-11-30T01:25

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше, сообщает британская газета Times."Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом", — говорится в материале.Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.По данным издания, несмотря на то что Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость населения от войны серьезно сказались на его репутации."Критики Зеленского обвиняют его в том, что он недостаточно быстро и эффективно реагирует на вызовы военного времени, а также окружает себя людьми из комедийной студии "Квартал 95", соучредителем которой он стал более 20 лет назад. Коррупционные скандалы в вооруженных силах также запятнали его имидж", — отмечает автор.В публикации говорится, что рейтинг Зеленского может упасть еще сильнее, если он будет исполнять рекомендации Вашингтона по снижению мобилизационного возраста до 18 лет."Простая истина заключается в том, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить свои потери на поле боя, идя в ногу с растущей армией России", — приводятся слова источника.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Associated Press передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html

https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины