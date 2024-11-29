https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html

Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО

Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2024

Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО

Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признавал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:18

2024-11-29T21:18

2024-11-29T23:19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признавал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО. Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что должность его специального представителя по Украине и России займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Келлог в соавторстве с другим экспертом в апреле этого года написал статью для аналитического центра America First Policy Institute. В своем обзоре Келлог цитировал статью от апреля 2023 года других экспертов, которые считали, что "в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России может быть предложено ограниченное смягчение санкций". Украине при этом будет предложено отказаться от территориальных претензий, цитирует Келлог, "но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует будущего дипломатического прорыва". Телеканал CNN в аналитическом материале в пятницу ссылается на указанную статью Келлога, когда сообщает об идее прекращения огня и замороженных линиях фронта в обмен на частичное снятие санкций с России и полное снятие в случае заключения мирной сделки, "устраивающей Киев". Эта мысль в оригинальной статье Келлога от апреля также является цитированием материала других экспертов от апреля 2023 года. От себя Келлог добавляет, что украинский конфликт мог быть предотвращен, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Украины в НАТО и не провоцировал тем самым РФ. "Не имело смысла даже намекать на поддержку возможного членства Украины в НАТО, поскольку для этого потребовалось бы единогласное решение членов альянса, которое в то время было маловероятным", - писал Келлог. По его словам, в интересах США в 2022 году было бы перестать критиковать российское руководство и разработать компромисс, в частности достаточным на тот момент Келлог считает предложение отложить вступление Украины в альянс "на десятилетие". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986448226.html

https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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