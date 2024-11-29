Рейтинг@Mail.ru
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 29.11.2024 (обновлено: 23:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2024
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО
Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признавал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:18
2024-11-29T23:19
в мире
россия
украина
сша
кит келлог
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признавал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО. Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что должность его специального представителя по Украине и России займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Келлог в соавторстве с другим экспертом в апреле этого года написал статью для аналитического центра America First Policy Institute. В своем обзоре Келлог цитировал статью от апреля 2023 года других экспертов, которые считали, что "в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России может быть предложено ограниченное смягчение санкций". Украине при этом будет предложено отказаться от территориальных претензий, цитирует Келлог, "но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует будущего дипломатического прорыва". Телеканал CNN в аналитическом материале в пятницу ссылается на указанную статью Келлога, когда сообщает об идее прекращения огня и замороженных линиях фронта в обмен на частичное снятие санкций с России и полное снятие в случае заключения мирной сделки, "устраивающей Киев". Эта мысль в оригинальной статье Келлога от апреля также является цитированием материала других экспертов от апреля 2023 года. От себя Келлог добавляет, что украинский конфликт мог быть предотвращен, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Украины в НАТО и не провоцировал тем самым РФ. "Не имело смысла даже намекать на поддержку возможного членства Украины в НАТО, поскольку для этого потребовалось бы единогласное решение членов альянса, которое в то время было маловероятным", - писал Келлог. По его словам, в интересах США в 2022 году было бы перестать критиковать российское руководство и разработать компромисс, в частности достаточным на тот момент Келлог считает предложение отложить вступление Украины в альянс "на десятилетие". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986448226.html
https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html
https://ria.ru/20241127/at-1986024986.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f28b447134feccae2bf065d7d4ab732e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО

Кандидат в спецпосланники Трампа говорил об опасности приглашения Украины в НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост спецпредставителя Белого дома по России и Украине Кит Келлог признавал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что должность его специального представителя по Украине и России займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Келлог в соавторстве с другим экспертом в апреле этого года написал статью для аналитического центра America First Policy Institute.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg
Вчера, 14:21
В своем обзоре Келлог цитировал статью от апреля 2023 года других экспертов, которые считали, что "в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России может быть предложено ограниченное смягчение санкций". Украине при этом будет предложено отказаться от территориальных претензий, цитирует Келлог, "но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует будущего дипломатического прорыва".
Телеканал CNN в аналитическом материале в пятницу ссылается на указанную статью Келлога, когда сообщает об идее прекращения огня и замороженных линиях фронта в обмен на частичное снятие санкций с России и полное снятие в случае заключения мирной сделки, "устраивающей Киев". Эта мысль в оригинальной статье Келлога от апреля также является цитированием материала других экспертов от апреля 2023 года.
От себя Келлог добавляет, что украинский конфликт мог быть предотвращен, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Украины в НАТО и не провоцировал тем самым РФ. "Не имело смысла даже намекать на поддержку возможного членства Украины в НАТО, поскольку для этого потребовалось бы единогласное решение членов альянса, которое в то время было маловероятным", - писал Келлог.
По его словам, в интересах США в 2022 году было бы перестать критиковать российское руководство и разработать компромисс, в частности достаточным на тот момент Келлог считает предложение отложить вступление Украины в альянс "на десятилетие".
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
28 ноября, 00:53
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В США рассказали, что произойдет с Украиной после завершения конфликта
27 ноября, 15:57
 
В миреРоссияУкраинаСШАКит КеллогВладимир ПутинДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала