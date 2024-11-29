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Глава MI-6 признал, что британские спецслужбы помогают Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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19:40 29.11.2024 (обновлено: 20:05 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html
Глава MI-6 признал, что британские спецслужбы помогают Украине
Глава MI-6 признал, что британские спецслужбы помогают Украине - РИА Новости, 29.11.2024
Глава MI-6 признал, что британские спецслужбы помогают Украине
Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:40
2024-11-29T20:05
в мире
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великобритания
париж
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ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство Reuters."После (Второй мировой. — Прим. ред.) войны Управление специальных операций (SOE) слилось с Секретной разведывательной службой (SIS). Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться", — сказал он.Мур призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Киева, утверждая, что победа Москвы якобы "станет непосредственной угрозой для безопасности" Запада.Он также указал на опасения из-за "роста угроз" со стороны Китая, Ирана и КНДР.В октябре прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что в СБУ создали Шестое управление для сотрудничества с MI6. В ее задачи якобы вошли "активные меры против России". Незадолго до этого бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу The Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Пятое управление контрразведки в составе СБУ создали в 2015 году — уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html
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в мире, украина, великобритания, париж, ричард мур, нато
В мире, Украина, Великобритания, Париж, Ричард Мур, НАТО
Глава MI-6 признал, что британские спецслужбы помогают Украине

Глава MI-6 Мур заявил, что британские спецслужбы помогают Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство Reuters.
«
"После (Второй мировой. — Прим. ред.) войны Управление специальных операций (SOE) слилось с Секретной разведывательной службой (SIS). Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться", — сказал он.
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Мур призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Киева, утверждая, что победа Москвы якобы "станет непосредственной угрозой для безопасности" Запада.
Он также указал на опасения из-за "роста угроз" со стороны Китая, Ирана и КНДР.
В октябре прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что в СБУ создали Шестое управление для сотрудничества с MI6. В ее задачи якобы вошли "активные меры против России".
Незадолго до этого бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу The Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Пятое управление контрразведки в составе СБУ создали в 2015 году — уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
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