https://ria.ru/20241127/putin-1985902532.html

Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Путин посетит Казахстан с государственным визитом - РИА Новости, 27.11.2024

Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Казахстан, где проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым и примет участие в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:25

2024-11-27T01:25

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Казахстан, где проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым и примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер посетит республику по приглашению президента Казахстана, визит продлится два дня - 27 и 28 ноября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, уже сам факт этого госвизита подчеркивает успешность развития двусторонних отношений. Программа визита Переговоры Путина и Токаева в среду пройдут в закрытом и расширенном форматах, сообщил помощник президента РФ. Они планируют поговорить о дальнейшем развитии двусторонних отношений в различных областях. Стороны проведут обстоятельный обмен мнениями, на переговорах будет представлено практически все руководство российского правительства, уточнил Ушаков. Также в составе российской делегации будут глава "Росатома" Алексей Лихачев, руководитель РЖД Олег Белозеров, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, глава ВТБ Андрей Костин. Лидеры России и Казахстана на встрече обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и международные проблемы, уточнил помощник российского лидера. Он подчеркнул, что позиции двух стран в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки. Путин и Токаев после встречи подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны по итогам переговоров примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. В среду помимо переговоров на высшем уровне, Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе. Также в этот день лидеры примут участие в церемонии открытия филиала казахстанского университета в Омске. В четверг Путин будет участвовать в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую проведет в Астане Токаев. Казахстан в этом году председательствует в ОДКБ. Делегации стран-участниц подведут итоги взаимодействия в ОДКБ в этом году и определят основные направления дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности. Также участники сессии обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания лидеры стран ОДКБ подпишут ряд документов, в том числе совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков рассказал, что на этом заседании лидеры обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры безопасности в Евразии, при этом ее деятельность носит сугубо оборонительный характер. Контакты Путина и Токаева Путин в предыдущий раз приезжал в Астану в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда в ходе двухдневного рабочего визита президент России провел и отдельные переговоры с казахстанским коллегой. На той встрече Токаев пригласил российского лидера вновь посетить республику в ноябре. По его словам, это "просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества" между странами. Путин приглашение принял. После этого Токаев несколько раз приезжал в Россию, лидеры виделись в октябре во время саммита СНГ в Москве и в рамках мероприятий саммита БРИКС в Казани. Торгово-экономическое сотрудничество Путин во время предыдущей встречи с Токаевым в Астане заявлял, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между странами растет и достиг почти 30 миллиардов долларов. Президент России отметил высокую степень кооперации между РФ и Казахстаном. По его словам, стороны находятся в постоянном контакте, есть много важных направлений двустороннего сотрудничества и интересных проектов. Ушаков в преддверии нынешнего визита отметил, что объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев нынешнего года достиг 20,6 миллиарда долларов. При этом доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%. Страны активно сотрудничают в сфере энергетики. Как рассказал помощник президента РФ, в ходе нынешнего визита будет подписан протокол о продлении соглашения о поставках нефти в Казахстан. Он не исключил, что на переговорах в Астане лидеры могут обсудить и вопрос о транспортировке казахстанской нефти через российскую территорию в Германию. По словам Ушакова, будут обсуждаться различные темы в контексте энергетической сферы. Планы строительства первой АЭС Казахстан сейчас прорабатывает планы строительства первой атомной электростанции на своей территории. Как сообщил ранее министр энергетики Алмасдам Саткалиев, Казахстан готов обсудить строительство первой АЭС в рамках предстоящего госвизита Путина, если этот вопрос будет поднят российской стороной. Республиканский референдум по вопросу строительства АЭС состоялся 6 октября. По данным ЦИК, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируют возвести к 2035 году на побережье озера Балхаш в селе Улькен, с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму. Окончательное решение по этому вопросу власти примут в 2025 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время поездки в Астану 7 ноября сообщил, что Россия предложила свои решения по строительству АЭС в Казахстане. Он уточнил, что "Росатом" готов предоставить свои компетенции и сотрудничать с казахстанскими партнерами, а также с соответствующими агентствами и структурами других стран.

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Дарья Буймова

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