https://ria.ru/20241126/ushakov-1985830180.html

Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков

Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков

Россия надеется, что армянские представители рано или поздно вернутся к работе в рамках ОДКБ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:43

2024-11-26T16:43

2024-11-26T16:43

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что армянские представители рано или поздно вернутся к работе в рамках ОДКБ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ушаков заявил, что представители Армении не примут участия в ноябрьском саммите ОДКБ в Астане, отметив, что Москва не ставит под сомнения право Еревана самостоятельно определять курс в отношении дальнейшей работы в рамках организации. "Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты. Мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят сотрудничество в рамках этой организации", - подчеркнул помощник президента РФ. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.

https://ria.ru/20241126/kandidat-1985827026.html

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россия, армения, казахстан, юрий ушаков, никол пашинян, одкб, в мире