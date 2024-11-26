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Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:43 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985830180.html
Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия надеется, что армянские представители рано или поздно вернутся к работе в рамках ОДКБ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:43
2024-11-26T16:43
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что армянские представители рано или поздно вернутся к работе в рамках ОДКБ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ушаков заявил, что представители Армении не примут участия в ноябрьском саммите ОДКБ в Астане, отметив, что Москва не ставит под сомнения право Еревана самостоятельно определять курс в отношении дальнейшей работы в рамках организации. "Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты. Мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят сотрудничество в рамках этой организации", - подчеркнул помощник президента РФ. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.
https://ria.ru/20241126/kandidat-1985827026.html
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россия, армения, казахстан, юрий ушаков, никол пашинян, одкб, в мире
Россия, Армения, Казахстан, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
Россия надеется на возвращение Армении к работе в ОДКБ, заявил Ушаков

Ушаков: РФ надеется, что Армения рано или поздно вернется к работе в рамках ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что армянские представители рано или поздно вернутся к работе в рамках ОДКБ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Ушаков заявил, что представители Армении не примут участия в ноябрьском саммите ОДКБ в Астане, отметив, что Москва не ставит под сомнения право Еревана самостоятельно определять курс в отношении дальнейшей работы в рамках организации.
"Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты. Мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят сотрудничество в рамках этой организации", - подчеркнул помощник президента РФ.
Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.
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