https://ria.ru/20241126/ushakov-1985827454.html

Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков

Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков

Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:37

2024-11-26T16:37

2024-11-26T16:37

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "В Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, мы это ценим и признательны президенту Казахстана за его инициативу учреждения международной организации по русскому языку. Деятельность этой организации будут способствовать поддержке, продвижению русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь". Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств-участников СНГ. В ноябре Казахстан ратифицировал договор о создании международной организации по русскому языку.

https://ria.ru/20241126/ushakov-1985823873.html

https://ria.ru/20241126/kandidat-1985827026.html

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в мире, казахстан, россия, астана, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб