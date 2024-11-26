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Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:37 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985827454.html
Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков
Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков
Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:37
2024-11-26T16:37
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "В Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, мы это ценим и признательны президенту Казахстана за его инициативу учреждения международной организации по русскому языку. Деятельность этой организации будут способствовать поддержке, продвижению русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь". Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств-участников СНГ. В ноябре Казахстан ратифицировал договор о создании международной организации по русскому языку.
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985823873.html
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в мире, казахстан, россия, астана, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ОДКБ
Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков

Ушаков: РФ ценит, что в Казахстане повсеместно используется русский язык

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков
Вчера, 16:27
"В Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, мы это ценим и признательны президенту Казахстана за его инициативу учреждения международной организации по русскому языку. Деятельность этой организации будут способствовать поддержке, продвижению русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь".
Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств-участников СНГ.
В ноябре Казахстан ратифицировал договор о создании международной организации по русскому языку.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США
Вчера, 16:35
 
В миреКазахстанРоссияАстанаЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСНГОДКБ
 
 
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