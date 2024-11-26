Россия ценит свободное использование русского в Казахстане, заявил Ушаков
Ушаков: РФ ценит, что в Казахстане повсеместно используется русский язык
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
"В Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, мы это ценим и признательны президенту Казахстана за его инициативу учреждения международной организации по русскому языку. Деятельность этой организации будут способствовать поддержке, продвижению русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь".
Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств-участников СНГ.
В ноябре Казахстан ратифицировал договор о создании международной организации по русскому языку.