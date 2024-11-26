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Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
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16:30 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/putin-1985825256.html
Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан
Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане подпишут протокол о продлении соглашения о поставках нефти в Казахстан,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:30
2024-11-26T16:30
россия
казахстан
астана
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане подпишут протокол о продлении соглашения о поставках нефти в Казахстан, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября. "Могу сообщить, что будет подписан протокол о продлении действия и внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, в российскую делегацию помимо представителей правительства РФ будут входить и главы российских компаний, в частности, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Они, по словам Ушакова, будут принимать участие в переговорах лидеров в расширенном составе.
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россия, казахстан, астана, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, роскосмос, экономика
Россия, Казахстан, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД, Роскосмос, Экономика
Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан

Путин и Токаев подпишут протокол о продлении соглашения о поставках нефти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане подпишут протокол о продлении соглашения о поставках нефти в Казахстан, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября.
"Могу сообщить, что будет подписан протокол о продлении действия и внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, в российскую делегацию помимо представителей правительства РФ будут входить и главы российских компаний, в частности, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Они, по словам Ушакова, будут принимать участие в переговорах лидеров в расширенном составе.
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РоссияКазахстанАстанаЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖДРоскосмосЭкономика
 
 
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