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Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2024
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16:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html
Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2024
Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:56
2024-11-26T16:56
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных документов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков отметил, что 28 ноября в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал Ушаков журналистам. Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва "не ставит под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы в ОДКБ". Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет коллективной безопасности является высшим органом организации.
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html
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в мире, россия, казахстан, армения, юрий ушаков, владимир путин, никол пашинян, одкб
В мире, Россия, Казахстан, Армения, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Никол Пашинян, ОДКБ
Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Ушаков: Армения не будет участвовать в сессии СКБ ОДКБ 28 ноября в Астане

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных документов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что 28 ноября в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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"Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва "не ставит под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы в ОДКБ".
Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет коллективной безопасности является высшим органом организации.
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В миреРоссияКазахстанАрменияЮрий УшаковВладимир ПутинНикол ПашинянОДКБ
 
 
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