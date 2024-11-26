https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html

Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2024

Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:56

2024-11-26T16:56

2024-11-26T16:56

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных документов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков отметил, что 28 ноября в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал Ушаков журналистам. Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва "не ставит под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы в ОДКБ". Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет коллективной безопасности является высшим органом организации.

https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html

https://ria.ru/20241126/odkb-1985832575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, казахстан, армения, юрий ушаков, владимир путин, никол пашинян, одкб