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"Оранжевая революция" на Украине (2004)

"Оранжевая революция" на Украине (2004) - РИА Новости, 22.11.2024

"Оранжевая революция" на Украине (2004)

"Оранжевая революция" – политический кризис на Украине, проявившийся в митингах, шествиях, пикетах, блокировании административных зданий в период с 22 ноября... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:31

2024-11-22T00:31

2024-11-22T00:31

справки

украина

киев

виктор ющенко

виктор янукович

верховная рада украины

оранжевая революция (2004)

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"Оранжевая революция" – политический кризис на Украине, проявившийся в митингах, шествиях, пикетах, блокировании административных зданий в период с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года. Свое название получила благодаря символике оранжевого цвета, под которой объединились участники протестов (оранжевый цвет использовался в предвыборной кампании Виктора Ющенко).Причиной масштабных протестов стали накопившиеся в украинском обществе серьезные социальные и политические противоречия. Они были связаны с формированием олигархической системы; структурированием и борьбой региональных олигархических кланов; недовольством отдельных групп элиты и широких слоев общества политикой президента Леонида Кучмы; наличием региональной поляризации между западными и восточными областями во взглядах на будущее украинского государства; дисбалансом в социально-экономическом развитии регионов; воздействием на внутриполитическую ситуацию на Украине стран Запада (деятельность иностранных неправительственных организаций).Поводом к "оранжевой революции" послужили итоги президентских выборов 2004 года. В ходе предвыборной кампании кандидатом власти был действующий премьер-министр Украины Виктор Янукович, оппозиционные силы группировались вокруг Виктор Ющенко (в 1999-2001 годах – премьер-министр страны). В ходе выборной кампании помимо внутриполитических противоречий проявилась конфронтация сторонников ориентации на тесную экономическую интеграцию и прочные политические связи с Российской Федерацией, укрепление позиций русского языка, которые, хотя и с оговорками, представлял Виктор Янукович, и сторонниками евроатлантического вектора, возглавляемых Виктором Ющенко.Первый тур президентских выборов, состоявшийся 31 октября 2004 года, не принес победы ни одному из кандидатов (Виктор Ющенко – 39,90 % голосов, Виктор Янукович – 39,26 %).21 ноября 2004 года на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых за Виктора Януковича отдали голоса 49,46% избирателей, за Виктора Ющенко – 46,61%. Сторонники Виктора Ющенко назвали итоги выборов сфальсифицированными. Лидеры оппозиции заявили о начале "ненасильственной борьбы" за признание победы Ющенко.Ряд стран, в том числе США и Канада, заявили, что не признают итогов второго тура. Объявление Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины итогов второго тура стало катализатором событий на Украине: в Киеве начались митинги протеста, которые приобретали все более массовый характер и проводились при поддержке США и ряда стран ЕС, оказывающих финансовую помощь через различные неправительственные организации и фонды.Центром и одним из символов "оранжевой революции" стала Площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве, на которой проходил непрерывный митинг и располагался палаточный лагерь протестующих. В отдельные дни численность протестных мероприятий в Киеве достигала 300-400 тысяч человек. Лидирующей социальной группой в движении был средний класс, мелкий и средний бизнес, интеллигенция, студенчество. Основной базой объединенной оппозиции стали западные и центральные области страны, а также столица.В ходе событий "оранжевой революции" сторонники Виктора Януковича организовали контрмитинги. Многие из них прибыли из восточных и южных регионов страны в Киев, где они оставались в меньшинстве.26 ноября в Мариинском дворце Киева прошли первые переговоры между Ющенко, Януковичем, действующим президентом Леонидом Кучмой и спикером парламента Владимиром Литвиным. Во встрече также участвовали международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский, представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов. В этот же день на юге и востоке Украины прошли массовые митинги в поддержку Януковича. Власти Донецкой области заявили о готовности провести референдум о статусе региона в случае госпереворота.В ночь на 27 ноября Виктор Ющенко, выступая на многотысячном митинге украинской оппозиции в Киеве, заявил, что единственным выходом из ситуации политического кризиса может быть повторное голосование президента. Он предложил провести повторные выборы 12 декабря и при этом отметил, что "выборы должны проходить без открепительных талонов и при новом составе ЦИК".27 ноября 2004 года Верховная рада Украины признала итоги второго тура выборов президента на Украине недействительными. 3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря. 7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины. Также была достигнута договоренность о том, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную раду новые кандидатуры членов ЦИК. Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий кабинета министров и администрации президента.8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная рада Украины утвердила новый состав ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента. 26 декабря на Украине прошло переголосование второго тура президентских выборов. По данным Центризбиркома Украины, в голосовании приняли участие 76,85% избирателей. 10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко. Он набрал 51,99% голосов избирателей, Виктор Янукович – 44,2% голосов. Представители избирательного штаба Виктора Януковича подали жалобу в Верховный Суд Украины 17 января 2005 года. Они требовали признать протокол Центризбиркома Украины о результатах повторного голосования не отвечающим требованиям закона о выборах президента. В жалобе также содержалось требование отменить результаты переголосования и назначить новые выборы президента Украины.20 января Верховный Суд Украины признал законным решение Центризбиркома, объявившего Виктора Ющенко победителем президентских выборов 26 декабря 2004 года. В вердикте было особо подчеркнуто, что в жалобе Януковича нет ни фактического, ни правового обоснования для того, чтобы не признавать победу Ющенко на переголосовании на выборах президента, которое состоялось 26 декабря 2004 года.23 января 2005 года состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко. К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева. "Оранжевая революция" стала отправной точкой резкого крена украинской власти в сторону Запада. По мнению политологов, "оранжевая революция" стала для прозападных сил на Украине той самой школой, которая позволила им совершить государственный переворот в 2014 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, украина, киев, виктор ющенко, виктор янукович, верховная рада украины, оранжевая революция (2004)