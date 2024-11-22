https://ria.ru/20241122/scammers-1983927468.html

"Об этом обычно не говорят". Выявлена новая угроза для россиян

"Об этом обычно не говорят". Выявлена новая угроза для россиян - РИА Новости, 22.11.2024

"Об этом обычно не говорят". Выявлена новая угроза для россиян

Телефонные мошенники выманивают у людей сотни миллиардов рублей ежегодно, а некоторых заставляют совершать преступления. Есть и еще одно последствие: жертвы... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:00

2024-11-22T08:00

2024-11-22T15:26

украина

мошенничество

мошенники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fdb6997d8faf92b18dea6bf68897430b.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Телефонные мошенники выманивают у людей сотни миллиардов рублей ежегодно, а некоторых заставляют совершать преступления. Есть и еще одно последствие: жертвы получают серьезную психологическую травму. Как помочь пострадавшим — в материале РИА Новости ко Дню психолога.Трудно измеритьПо оценкам Сбербанка, за неполный 2024-й из-за телефонных мошенников россияне потеряли 250 миллиардов рублей. Многих пострадавших злоумышленники, действовавшие, судя по всему, с территории Украины, подвели под уголовную статью, обманом заставив поджигать военкоматы или осквернять памятники.Государство, крупнейшие технологические и финансовые компании активно разрабатывают средства противодействия. Угрозу пытаются купировать на разных стадиях: от блокировки подозрительных звонков до возвращения потерянных средств обманутым клиентам банков. Пока с переменным успехом.Психологический же ущерб от действий преступников измерить куда сложнее, хотя очевидно, что он огромен. По словам психологов, переживания человека, осознавшего, что его обманули, могут спровоцировать депрессию, бессонницу, расстройство пищевого поведения, что неизбежно сказывается и на физическом здоровье. Особенно страдают пожилые люди. Но далеко не только они.Однако пока эта проблема в целом на периферии. Нет вины — нет стыдаПри этом Россия — далеко не единственная страна с десятками тысяч пострадавших от телефонных мошенников. Бьют тревогу, например, и на Западе. Особенно тяжелая ситуация в Великобритании. "Это было похоже на удар дубинкой по голове. Казалось, мое будущее уничтожено. Я рыдала, меня тошнило, я чувствовала оцепенение. Жалела, что нужно просыпаться по утрам. Умирать не собиралась, но и жить не хотела", — описывает свое состояние журналистка британской The Guardian Мойя Крокетт, "подарившая" жуликам из "службы безопасности банка" 18 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,3 миллиона рублей).За 2023 год у жителей Соединенного Королевства выудили 460 миллионов фунтов стерлингов (около 57 миллиардов рублей по текущему курсу). Однако на самом деле эта цифра может быть значительно выше: примерно две трети пострадавших не сообщают о преступлении.Одна из причин — социальная стигма. Согласно опросу, проведенному National Trading Standards (британский аналог Роспотребнадзора), когда люди осознают, что поддались на уловку, они чаще всего злятся (46 процентов респондентов), чувствуют себя глупыми (40 процентов) и испытывают смущение (38 процентов).В общем, им невыносимо стыдно признавать свою оплошность. Это похоже на сексуальное насилие, жертва которого тоже зачастую боится общественного осуждения, отмечает психолог Хизер Секейра.Всего мошенники в разное время обманули 73 процента взрослого населения страны. Таким образом, можно говорить о серьезном психологическом уроне в масштабах целой нации. В Британии в прошлом году даже запустили кампанию #NoBlameNoShame ("Нет вины — нет стыда") с призывом не бояться сообщать о таких преступлениях.В стране запустили службу бесплатной психологической помощи для жертв Victim Support. Есть специальная программа для пожилых — самой уязвимой категории граждан."Может случиться с каждым"В России специализированных программ психологической поддержки пока нет. Чтобы выбраться из тяжелого состояния, жертвам приходится уповать на себя и близких. Можно обратиться к специалистам. Но даже на то, чтобы решиться на этот шаг, нужны внутренние ресурсы, которых может и не хватить: когда первоначальные гнев и разочарование проходят, накрывает парализующее чувство стыда и вины."Со временем может развиться тревога, депрессия, нарушение сна, бессилие перед собственным состоянием. Иногда такие переживания приводят и к социальной изоляции: человек отказывается от общения с окружающими, чтобы не подвергать себя повторному риску", — объясняет клинический психолог сети пансионатов для пожилых "Теплые беседы" Виктория Кондрашина.Специалисты дают советы, как справиться с полученной травмой. Главное — помнить: не ваша вина, что вы стали жертвой телефонных мошенников."На удочку может попасть абсолютно любой человек. Когда работают профессионалы, весьма сложно противостоять их уловкам и технологиям", — говорит член Федерации психологов образования России, старший преподаватель Университета "Синергия" Лилия Шувалова.Кондрашина рекомендует признать и прожить свои чувства, ведь "страх, стыд, разочарование или вина — естественная реакция любого человека".Помогут выбраться из ямы и усилия, направленные на компенсацию потерь: нужно как можно скорее обратиться в свой банк и правоохранительные органы."Ты не один"Крайне важна поддержка близких, которые смогут снизить эмоциональную и ментальную нагрузку на потерпевшего. Однако здесь важно, чтобы окружение вело себя правильно: если жертвой мошенников стал ваш родственник или друг, ни в коем случае нельзя осуждать и обвинять его."Следует быть максимально внимательным и чутким. Прежде всего окажите моральную поддержку. Будьте рядом, предлагайте помощь, говорите добрые слова, напоминайте о том, что человек не один. Можно помочь и в решении практических вопросов: составить обращение в банк, страховую компанию или полицию", — рассказывает Кондрашина.Шувалова добавляет: "Если пострадавший боится, важно вернуть ему ощущение безопасности — можно сменить номер телефона, замок на дверях. Но главное — не игнорировать".Специалисты считают, что можно организовать специализированные горячие линии, которые не только помогут оперативно узнать о правовых способах защиты, но и получить первую психологическую помощь.Несмотря на все предпринимаемые меры, ни России, ни Британии, ни любой другой стране мира пока не удается полностью устранить проблему. А значит, будут новые пострадавшие, которым потребуется помощь — в том числе и правильные слова.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мошенничество, мошенники