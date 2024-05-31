https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949607556.html

Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат

Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.05.2024

Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат

Жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, суд назначил условный срок, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:25

2024-05-31T11:25

2024-05-31T11:25

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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, суд назначил условный срок, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. "Фигуранту (Городкову Андрею Борисовичу) назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, на основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года", - рассказали в суде. Осенью 2023 года пермяк пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Пермские СМИ писали, что фигурантом дела оказался пенсионер - руководитель ансамбля народного пения в местном доме культуры. Уточнялось, что анонимные телефонные мошенники обманули его и надоумили на поджог. В результате пермяк кинул в военкомат коктейль Молотова, однако бутылка упала в снег и пожара не последовало. Поджигателя быстро задержал местный участковый. На сайте пермского дворца культуры "Урал" указано, что Андрей Городков руководит с 2015 года ансамблем народной песни "Калина". Мужчина окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского в 1975 году. В учреждениях культуры он трудится 35 лет.

https://ria.ru/20240531/fsb-1949576240.html

https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html

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происшествия, россия, пермь, орджоникидзевский район