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Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.05.2024
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11:25 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949607556.html
Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат
Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.05.2024
Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат
Жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, суд назначил условный срок, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:25
2024-05-31T11:25
происшествия
россия
пермь
орджоникидзевский район
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, суд назначил условный срок, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. "Фигуранту (Городкову Андрею Борисовичу) назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, на основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года", - рассказали в суде. Осенью 2023 года пермяк пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Пермские СМИ писали, что фигурантом дела оказался пенсионер - руководитель ансамбля народного пения в местном доме культуры. Уточнялось, что анонимные телефонные мошенники обманули его и надоумили на поджог. В результате пермяк кинул в военкомат коктейль Молотова, однако бутылка упала в снег и пожара не последовало. Поджигателя быстро задержал местный участковый. На сайте пермского дворца культуры "Урал" указано, что Андрей Городков руководит с 2015 года ансамблем народной песни "Калина". Мужчина окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского в 1975 году. В учреждениях культуры он трудится 35 лет.
https://ria.ru/20240531/fsb-1949576240.html
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россия
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происшествия, россия, пермь, орджоникидзевский район
Происшествия, Россия, Пермь, Орджоникидзевский район
Пермскому пенсионеру дали условный срок за попытку поджечь военкомат

Суд: жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, дали 2 года условно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Жителю Перми, пытавшемуся поджечь военкомат, суд назначил условный срок, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде.
"Фигуранту (Городкову Андрею Борисовичу) назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, на основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года", - рассказали в суде.
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Осенью 2023 года пермяк пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Пермские СМИ писали, что фигурантом дела оказался пенсионер - руководитель ансамбля народного пения в местном доме культуры. Уточнялось, что анонимные телефонные мошенники обманули его и надоумили на поджог. В результате пермяк кинул в военкомат коктейль Молотова, однако бутылка упала в снег и пожара не последовало. Поджигателя быстро задержал местный участковый.
На сайте пермского дворца культуры "Урал" указано, что Андрей Городков руководит с 2015 года ансамблем народной песни "Калина". Мужчина окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского в 1975 году. В учреждениях культуры он трудится 35 лет.
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