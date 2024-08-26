https://ria.ru/20240826/moskva-1968568083.html

В Москве осудили двух женщин, испортивших памятник Жукову

В Москве осудили двух женщин, испортивших памятник Жукову - РИА Новости, 26.08.2024

В Москве осудили двух женщин, испортивших памятник Жукову

Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:52

2024-08-26T16:52

2024-08-26T16:52

происшествия

москва

георгий жуков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА в пресс-службе суда. "Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы", - рассказал собеседник агентства. Изначально Тверской суд поместил обвиняемых в СИЗО, однако вскоре меру пресечения изменили на домашний арест. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240622/vandaly-1954790189.html

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происшествия, москва, георгий жуков