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ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков - РИА Новости, 11.09.2024
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16:40 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/tsb-1972125049.html
ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков
ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков - РИА Новости, 11.09.2024
ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков
Банк России ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года, в том числе благодаря вступившим в силу с 25 июля законодательным... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:40
2024-09-11T16:40
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Банк России ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года, в том числе благодаря вступившим в силу с 25 июля законодательным поправкам, касающихся подозрительных денежных переводов, рассказал руководитель Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности Банка России Александр Шмелёв. "С учетом вступления в силу 369-ФЗ, который внес изменения в 161-й закон... как минимум отчетность за предыдущий квартал показывает, что количество операций без добровольного согласия клиентов уменьшается, при том что количество попыток увеличивается достаточно сильно: одних попыток (хищений - ред.) только было зафиксировано, если не ошибаюсь, на 2,2 триллиона рублей", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024", отвечая на предложение дать прогноз до конца года. "При этом если в среднем за предыдущие четыре квартала у нас порядка 300 тысяч операций без согласия клиентов, которые прошли, то в предыдущем квартале 256 тысяч, то есть уменьшение количества операций без согласия есть. Единственное, пока еще держится сумма самих хищений. Сумма на одну операцию немножечко возросла. Но в связи со вступлением новых норм по блокировке электронных средств платежа будет уменьшение", - добавил он. Принятый в России летом федеральный закон № 369-ФЗ обязывает банки и платёжные системы проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков

ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Банк России ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года, в том числе благодаря вступившим в силу с 25 июля законодательным поправкам, касающихся подозрительных денежных переводов, рассказал руководитель Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности Банка России Александр Шмелёв.
"С учетом вступления в силу 369-ФЗ, который внес изменения в 161-й закон... как минимум отчетность за предыдущий квартал показывает, что количество операций без добровольного согласия клиентов уменьшается, при том что количество попыток увеличивается достаточно сильно: одних попыток (хищений - ред.) только было зафиксировано, если не ошибаюсь, на 2,2 триллиона рублей", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024", отвечая на предложение дать прогноз до конца года.
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"При этом если в среднем за предыдущие четыре квартала у нас порядка 300 тысяч операций без согласия клиентов, которые прошли, то в предыдущем квартале 256 тысяч, то есть уменьшение количества операций без согласия есть. Единственное, пока еще держится сумма самих хищений. Сумма на одну операцию немножечко возросла. Но в связи со вступлением новых норм по блокировке электронных средств платежа будет уменьшение", - добавил он.
Принятый в России летом федеральный закон № 369-ФЗ обязывает банки и платёжные системы проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество.
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