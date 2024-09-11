https://ria.ru/20240911/tsb-1972125049.html

ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков

ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков - РИА Новости, 11.09.2024

ЦБ ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков

Банк России ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года, в том числе благодаря вступившим в силу с 25 июля законодательным... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:40

2024-09-11T16:40

2024-09-11T16:40

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Банк России ожидает падения показателей хищений средств клиентов банков до конца года, в том числе благодаря вступившим в силу с 25 июля законодательным поправкам, касающихся подозрительных денежных переводов, рассказал руководитель Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности Банка России Александр Шмелёв. "С учетом вступления в силу 369-ФЗ, который внес изменения в 161-й закон... как минимум отчетность за предыдущий квартал показывает, что количество операций без добровольного согласия клиентов уменьшается, при том что количество попыток увеличивается достаточно сильно: одних попыток (хищений - ред.) только было зафиксировано, если не ошибаюсь, на 2,2 триллиона рублей", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024", отвечая на предложение дать прогноз до конца года. "При этом если в среднем за предыдущие четыре квартала у нас порядка 300 тысяч операций без согласия клиентов, которые прошли, то в предыдущем квартале 256 тысяч, то есть уменьшение количества операций без согласия есть. Единственное, пока еще держится сумма самих хищений. Сумма на одну операцию немножечко возросла. Но в связи со вступлением новых норм по блокировке электронных средств платежа будет уменьшение", - добавил он. Принятый в России летом федеральный закон № 369-ФЗ обязывает банки и платёжные системы проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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экономика, технологии, россия