https://ria.ru/20241120/dulag-1984901741.html

Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти

Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024

Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти

Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:15

2024-11-20T19:15

2024-11-20T19:15

ленинградская область

гатчинский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Массовое захоронение военнопленных пересыльного лагеря "Дулаг-140", действовавшее на этой территории в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено в апреле 2023 года при прокладке газопровода в поселке Выра Гатчинского района. Собственник участка, сделав такую находку, немедленно вызвал поисковиков и даже помог техникой", - рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. Он отметил, что поднять останки 731 человека помогли поисковые отряды из Петербурга, Ленинградской и Владимирской областей. Имена четырех узников были установлены. В правительстве региона отметили, что сегодняшняя церемония захоронения жертв немецкого оккупационного режима - четвертая по счету в Ленобласти в рамках проекта "Без срока давности". Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся. Ранее сообщалось, что, согласно документальным свидетельствам, концлагерь "Дулаг-140" существовал в период с 1941 по 1943 годы. В нем содержалось несколько тысяч военнопленных. Режим в лагере был особо жестокий. Узников расстреливали и подвергали пыткам за малейшие провинности. Они содержались в траншеях, выкопанных в поле, и не обеспечивались должным питанием.

https://ria.ru/20241120/avtomobili-1984865757.html

https://ria.ru/20241118/blagoustroystvo-1984477894.html

гатчинский район

ленинградская область

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гатчинский район, ленинградская область, санкт-петербург