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Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
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Ленинградская область
 
19:15 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/dulag-1984901741.html
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти
Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:15
2024-11-20T19:15
ленинградская область
гатчинский район
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Массовое захоронение военнопленных пересыльного лагеря "Дулаг-140", действовавшее на этой территории в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено в апреле 2023 года при прокладке газопровода в поселке Выра Гатчинского района. Собственник участка, сделав такую находку, немедленно вызвал поисковиков и даже помог техникой", - рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. Он отметил, что поднять останки 731 человека помогли поисковые отряды из Петербурга, Ленинградской и Владимирской областей. Имена четырех узников были установлены. В правительстве региона отметили, что сегодняшняя церемония захоронения жертв немецкого оккупационного режима - четвертая по счету в Ленобласти в рамках проекта "Без срока давности". Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся. Ранее сообщалось, что, согласно документальным свидетельствам, концлагерь "Дулаг-140" существовал в период с 1941 по 1943 годы. В нем содержалось несколько тысяч военнопленных. Режим в лагере был особо жестокий. Узников расстреливали и подвергали пыткам за малейшие провинности. Они содержались в траншеях, выкопанных в поле, и не обеспечивались должным питанием.
https://ria.ru/20241120/avtomobili-1984865757.html
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Ленинградская область , Гатчинский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург

Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти

© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской областиЗаместитель председателя регионального правительства, председатель комитета Ленинградской области по сохранению культурного наследия Владимир Цой
Заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета Ленинградской области по сохранению культурного наследия Владимир Цой - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской области
Заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета Ленинградской области по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Массовое захоронение военнопленных пересыльного лагеря "Дулаг-140", действовавшее на этой территории в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено в апреле 2023 года при прокладке газопровода в поселке Выра Гатчинского района. Собственник участка, сделав такую находку, немедленно вызвал поисковиков и даже помог техникой", - рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
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Он отметил, что поднять останки 731 человека помогли поисковые отряды из Петербурга, Ленинградской и Владимирской областей. Имена четырех узников были установлены.
В правительстве региона отметили, что сегодняшняя церемония захоронения жертв немецкого оккупационного режима - четвертая по счету в Ленобласти в рамках проекта "Без срока давности". Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся.
Ранее сообщалось, что, согласно документальным свидетельствам, концлагерь "Дулаг-140" существовал в период с 1941 по 1943 годы. В нем содержалось несколько тысяч военнопленных. Режим в лагере был особо жестокий. Узников расстреливали и подвергали пыткам за малейшие провинности. Они содержались в траншеях, выкопанных в поле, и не обеспечивались должным питанием.
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