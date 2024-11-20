https://ria.ru/20241120/dulag-1984901741.html
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
Останки узников фашистского лагеря "Дулаг-140" перезахоронили в Ленобласти
Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Массовое захоронение военнопленных пересыльного лагеря "Дулаг-140", действовавшее на этой территории в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено в апреле 2023 года при прокладке газопровода в поселке Выра Гатчинского района. Собственник участка, сделав такую находку, немедленно вызвал поисковиков и даже помог техникой", - рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. Он отметил, что поднять останки 731 человека помогли поисковые отряды из Петербурга, Ленинградской и Владимирской областей. Имена четырех узников были установлены. В правительстве региона отметили, что сегодняшняя церемония захоронения жертв немецкого оккупационного режима - четвертая по счету в Ленобласти в рамках проекта "Без срока давности". Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся. Ранее сообщалось, что, согласно документальным свидетельствам, концлагерь "Дулаг-140" существовал в период с 1941 по 1943 годы. В нем содержалось несколько тысяч военнопленных. Режим в лагере был особо жестокий. Узников расстреливали и подвергали пыткам за малейшие провинности. Они содержались в траншеях, выкопанных в поле, и не обеспечивались должным питанием.
https://ria.ru/20241120/avtomobili-1984865757.html
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гатчинский район, ленинградская область, санкт-петербург
Ленинградская область , Гатчинский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Останки 731 узника немецко-фашистского лагеря "Дулаг-140", скончавшегося в лазарете, перезахоронили в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Массовое захоронение военнопленных пересыльного лагеря "Дулаг-140", действовавшее на этой территории в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено в апреле 2023 года при прокладке газопровода в поселке Выра Гатчинского района. Собственник участка, сделав такую находку, немедленно вызвал поисковиков и даже помог техникой", - рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
Он отметил, что поднять останки 731 человека помогли поисковые отряды из Петербурга
, Ленинградской и Владимирской областей
. Имена четырех узников были установлены.
В правительстве региона отметили, что сегодняшняя церемония захоронения жертв немецкого оккупационного режима - четвертая по счету в Ленобласти в рамках проекта "Без срока давности". Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся.
Ранее сообщалось, что, согласно документальным свидетельствам, концлагерь "Дулаг-140" существовал в период с 1941 по 1943 годы. В нем содержалось несколько тысяч военнопленных. Режим в лагере был особо жестокий. Узников расстреливали и подвергали пыткам за малейшие провинности. Они содержались в траншеях, выкопанных в поле, и не обеспечивались должным питанием.