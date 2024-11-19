https://ria.ru/20241119/raketnye_voyska_artilleriya-1984346834.html

День ракетных войск и артиллерии в России

День ракетных войск и артиллерии в России - РИА Новости, 19.11.2024

День ракетных войск и артиллерии в России

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:26

2024-11-19T05:26

2024-11-19T05:26

справки

россия

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День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы. Артиллерия – воинские формирования, основным вооружением которых является огнестрельное (калибра 20 миллиметров и более) и реактивное оружие. Артиллерией также называется совокупность этого оружия и технических средств, обеспечивающих его применение.Артиллерия обладает большой дальностью стрельбы, мощью и точностью огня, способностью к широкому маневру, внезапному открытию огня в любых условиях обстановки, а состоящие на вооружении артиллерийских соединений, частей и подразделений образцы орудий, в сочетании с многообразием применяемых ими боеприпасов, позволяют артиллерии самостоятельно выполнять разнообразные задачи по огневому поражению противника на поле боя.История отечественной артиллерии насчитывает более шести веков. По известиям летописи во времена княжения Дмитрия Донского москвичи в 1382 году при отражении очередного набега золотоордынского хана Тохтамыша использовали "пушки" (метательные орудия) и "тюфяки" (огнестрельные орудия для стрельбы каменным или металлическим "дробом" на близкое расстояние по живой силе противника).Значимое развитие артиллерии произошло при царе Иване Грозном. К началу его правления благодаря ученикам известного зодчего и литейщика Ридольфо Фиорованти на Руси уже было налажено собственное пушечное производство. Использование бронзы и меди при отливе орудий значительно улучшило качество русской артиллерии, что отразилось на эффективности ведения пушечной стрельбы при осаде Смоленска великим князем Василием III и при обороне Рязани от татарских войск в 1512 году. Иван Грозный выделил артиллерию в отдельный род войск. Известно, что при осаде Казани привлекалось около 150 тяжелых орудий. Одним из главных достижений российских оружейников в конце XVI века является железная пищаль калибра 1,7 дюйма — первое в мире орудие с нарезным стволом. Лишь в следующем столетии европейские мастера сумели создать что-то подобное ему.С возрастанием мощи централизованного русского государства развивалось пушечное и инженерно-осадное искусство. В начале XVIII века на Олонецких заводах отливали скорострельные казнозарядные чугунные пушки с вертикальным клиновым затвором, две из которых сохранились до наших дней. Особое место в истории артиллерийских войск заняли ракеты. В специальном ракетном заведении, основанном в 1680 году, проводились работы над осветительными составами снарядов. При участии и поддержке Петра I изготавливались фейерверки и сигнальные средства. Так, зажигательная ракета образца 1717 года просуществовала на вооружении армии полтора столетия. Знаменитый "единорог" – гладкоствольное артиллерийское орудие-гаубица, изобретенное в 1757 году, применялось в ходе различных боевых действий более 120 лет. В скорости заряжания и дальности стрельбы оно превосходило другие орудия в два раза. Павел I дополнил российский артиллерийский арсенал пушками и гаубицей системы Грибоваля, которые отличались большой подвижностью, простотой, стройностью системы, меткостью и удобством обращения. Император также возродил конную артиллерию, тем самым продолжив дело Петра I. Отныне канонирам – солдатам бомбардирской роты, пушкарям и стрелкам – полагалось передвигаться верхом, иметь оружие и снаряжение кавалерийского образца.К началу XIX века русская артиллерия находилась на достаточно высоком техническом уровне и ни в чем не уступала французской, отлично показав себя в Отечественной войне 1812 года. Свое веское слово артиллерия сказала и в Русско-японской войне 1904-1905 годов, когда русскими артиллеристами впервые была применена стрельба по противнику с закрытых позиций, тогда же на поле боя появились первые минометы. К началу Первой мировой войны (1914-1918) артиллерия русской императорской армии подразделялась на полевую (легкую, конную и горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную). В годы Первой мировой войны появились новые образцы артиллерийского оружия: зенитная артиллерия, самоходная, а несколько позднее и противотанковые орудия.К началу Второй мировой войны (1939-1945) влияние и роль артиллерии на поле боя возросли еще больше, при этом широкое распространение получила реактивная артиллерия, к примеру, знаменитые гвардейские реактивные минометы "Катюша" стали одним из символов войны и настоящим оружием победы. Также широкое распространение получила противотанковая и самоходная артиллерия. Образно названная еще в 1940 году "богом войны" артиллерия полностью оправдала свое предназначение в битвах Великой Отечественной войны.Почти во всех сражениях и операциях Великой Отечественной войны артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы над врагом, являясь основным огневым средством поражения живой силы и техники противника. Во время Сталинградской битвы 1942-1943 годов советскими войсками впервые в полном объеме была применена новая форма артиллерийского обеспечения наступательных действий – артиллерийское наступление (дало возможность непрерывного обеспечения прорыва обороны противника на всю глубину).Всего за годы Великой Отечественной войны более 1800 советских артиллеристов за героизм и мужество, проявленные в боях за Родину, были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, более 1,6 миллиона артиллеристов были награждены различными правительственными орденами и медалями.В середине ХХ века появились первые войсковые формирования, вооруженные дальнобойными и межконтинентальными ракетами. Они были развернуты на базах гвардейских полков реактивной артиллерии.В начале 1960-х годов на основе артиллерии Сухопутных войск созданы ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск. На сегодняшний день они состоят из соединений (частей) оперативно-тактических и тактических ракет, реактивной артиллерии крупного калибра, а также соединений (частей, подразделений) гаубичной, пушечной и реактивной артиллерии, минометов, артиллерийской разведки, управления и обеспечения.В современных условиях ведения боевых действий, когда насыщенность средств ПВО выбивает пилотируемую авиацию с пьедестала самого эффективного и высокоточного средства поражения, одолеть противника без превосходства в артиллерии невозможно.В ходе специальной военной операции ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.Вооруженные Силы РФ применяют в ходе специальной военной операции все виды артиллерийской и ракетной техники из состава Сухопутных войск – самоходные и буксируемые гаубицы и минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) всех калибров, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с баллистическими и крылатыми ракетами.Успешное выполнение боевых задач ракетными войсками и артиллерией обеспечивается благодаря высоким тактико-техническим характеристикам современных отечественных ракетных, реактивных и артиллерийских систем, таких как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", 152-мм самоходная гаубица "Мста-С". Их применение в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, включающих в себя современные средства артиллерийской разведки "Зоопарк-1М", "Ястреб-АВ" и беспилотные летальные аппараты, только повышает эффективность применения и живучесть на поле боя.Также в ходе специальной военной операции проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы "Дрок", 120-мм самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Мальва", подтверждая высокие тактико-технические характеристики.Свой праздник артиллеристы обрели еще в советское время. Начальник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 25 ноября 1943 года обратился к начальнику штаба артиллерии Красной Армии с предложением о ежегодном праздновании Дня советской артиллерии и получил поддержку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года был установлен праздник – День артиллерии. В ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года, он отмечался 19 ноября. По приказу Верховного Главнокомандующего 19 ноября 1944 года – во вторую годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом – прогремел первый праздничный салют в ознаменование решающих успехов артиллерии.В 1964 году праздник День артиллерии был переименован в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года он стал отмечаться в третье воскресенье ноября, а с 2006 года – вновь 19 ноября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, праздники