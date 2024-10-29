https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html

РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин

РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024

РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин

Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:29

2024-10-29T16:29

2024-10-29T16:29

безопасность

россия

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин перед началом тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Он отметил, что в текущем году оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Глава государства также добавил, что сегодня продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. "Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241018/rvsn-1978638541.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения