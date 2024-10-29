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РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
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16:29 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html
РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин
РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин
Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:29
2024-10-29T16:29
безопасность
россия
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин перед началом тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Он отметил, что в текущем году оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Глава государства также добавил, что сегодня продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. "Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241018/rvsn-1978638541.html
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безопасность, россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения
РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин

Путин: РВСН переведут на новые ракетные комплексы с более высокой точностью

© РИА Новости / Гавриил Григоров/POOLПрезидент РФ, верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров/POOL
Президент РФ, верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет планомерно переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы с более высокой точностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин перед началом тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
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Он отметил, что в текущем году оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%.
Глава государства также добавил, что сегодня продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
"Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан", - подчеркнул президент.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
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