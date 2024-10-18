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Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение - РИА Новости, 18.10.2024
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05:25 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rvsn-1978638541.html
Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение
Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение - РИА Новости, 18.10.2024
Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение
Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку Бологовского ракетного соединения, комиссия оценит работу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:25
2024-10-18T05:25
безопасность
россия
тверская область
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку Бологовского ракетного соединения, комиссия оценит работу руководства ракетчиков и выход ПГРК "Ярс" на позиции, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, комиссией Командования РВСН проводится проверка Бологовского ракетного соединения (Тверская область)", - говорится в сообщении. Основными целями проверки в Минобороны назвали оценку состояния дел и эффективности работы командования, а также боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления соединения и отдельных частей. Кроме того, комиссия проверит слаженность действий подразделений, заслушает доклад командира ракетного соединения, после чего примет зачеты по профессионально-должностной подготовке. Особое внимание планируется уделить отработке специальной комплексной задачи с выводом автономных пусковых установок подвижных грунтовых комплексов "Ярс" на полевые позиции. "Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - добавили в МО РФ. Расчеты мобильного ракетного комплекса совершат марши до 100 километров, рассредоточат агрегаты и оборудование на полевых позициях, организуют их маскировку и охрану. Также ракетчикам в рамках проверки предстоит решить вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.
https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968612941.html
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безопасность, россия, тверская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Тверская область, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение

Минобороны: командование РВСН оценило руководство Бологовского соединения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку Бологовского ракетного соединения, комиссия оценит работу руководства ракетчиков и выход ПГРК "Ярс" на позиции, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, комиссией Командования РВСН проводится проверка Бологовского ракетного соединения (Тверская область)", - говорится в сообщении.
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Основными целями проверки в Минобороны назвали оценку состояния дел и эффективности работы командования, а также боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления соединения и отдельных частей.
Кроме того, комиссия проверит слаженность действий подразделений, заслушает доклад командира ракетного соединения, после чего примет зачеты по профессионально-должностной подготовке. Особое внимание планируется уделить отработке специальной комплексной задачи с выводом автономных пусковых установок подвижных грунтовых комплексов "Ярс" на полевые позиции.
"Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - добавили в МО РФ.
Расчеты мобильного ракетного комплекса совершат марши до 100 километров, рассредоточат агрегаты и оборудование на полевых позициях, организуют их маскировку и охрану. Также ракетчикам в рамках проверки предстоит решить вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.
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БезопасностьРоссияТверская областьРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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