https://ria.ru/20241018/rvsn-1978638541.html

Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение

Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение - РИА Новости, 18.10.2024

Командование РВСН проверяет Бологовское ракетное соединение

Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку Бологовского ракетного соединения, комиссия оценит работу... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:25

2024-10-18T05:25

2024-10-18T05:25

безопасность

россия

тверская область

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку Бологовского ракетного соединения, комиссия оценит работу руководства ракетчиков и выход ПГРК "Ярс" на позиции, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, комиссией Командования РВСН проводится проверка Бологовского ракетного соединения (Тверская область)", - говорится в сообщении. Основными целями проверки в Минобороны назвали оценку состояния дел и эффективности работы командования, а также боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления соединения и отдельных частей. Кроме того, комиссия проверит слаженность действий подразделений, заслушает доклад командира ракетного соединения, после чего примет зачеты по профессионально-должностной подготовке. Особое внимание планируется уделить отработке специальной комплексной задачи с выводом автономных пусковых установок подвижных грунтовых комплексов "Ярс" на полевые позиции. "Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - добавили в МО РФ. Расчеты мобильного ракетного комплекса совершат марши до 100 километров, рассредоточат агрегаты и оборудование на полевых позициях, организуют их маскировку и охрану. Также ракетчикам в рамках проверки предстоит решить вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.

https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968612941.html

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россия

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безопасность, россия, тверская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)