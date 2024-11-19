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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 19.11.2024
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00:37 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/belousov-1984489004.html
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 19.11.2024
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их важную роль в уничтожении техники ВСУ РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:37
2024-11-19T00:37
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их важную роль в уничтожении техники ВСУ в ходе СВО, сообщило Минобороны России. "В ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют четко и слаженно, проявляют стойкость и мужество", — говорится в поздравлении министра. Белоусов добавил, что ракетчики и артиллеристы вписали немало славных страниц в ратную историю нашей Родины. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности коллективам оборонных предприятий, подчеркнув качество и надежность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов позволяют военнослужащим с честью решать важнейшие задачи по обеспечению безопасности России. Отмечается, что опыт ветеранов и их чувство ответственности за судьбу страны служат примером для защитников Отечества. "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России!" — добавил министр обороны в поздравлении.
https://ria.ru/20241118/raketnye_voyska_i_artilleriya-1910342650.html
https://ria.ru/20241111/artilleristy-1982990076.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Ракетные войска стратегического назначения
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Глава Минобороны отметил роль ракетных войск и артиллерии России в ходе СВО

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их важную роль в уничтожении техники ВСУ в ходе СВО, сообщило Минобороны России.
"В ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют четко и слаженно, проявляют стойкость и мужество", — говорится в поздравлении министра.
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Белоусов добавил, что ракетчики и артиллеристы вписали немало славных страниц в ратную историю нашей Родины. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности коллективам оборонных предприятий, подчеркнув качество и надежность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов позволяют военнослужащим с честью решать важнейшие задачи по обеспечению безопасности России. Отмечается, что опыт ветеранов и их чувство ответственности за судьбу страны служат примером для защитников Отечества.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России!" — добавил министр обороны в поздравлении.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныРакетные войска стратегического назначения
 
 
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