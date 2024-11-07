Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс" - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 07.11.2024 (обновлено: 08:47 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/yars-1982338219.html
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс" - РИА Новости, 07.11.2024
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:02
2024-11-07T08:47
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982348496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_970001923a9b8af84ddc59105415544c.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, операции длятся несколько часов. "Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - добавили в министерстве. Как отметили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html
https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в Козельском ракетном соединении
Минобороны показало процесс загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.
2024-11-07T05:02
true
PT2M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982348496_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00cface9db60ea656332e748e385775c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"

Ракету "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ)", - говорится в сообщении.
Пуск МБР Ярс с космодрома Плесецк. Видео Минобороны - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"
29 октября, 18:48
Уточняется, что ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, операции длятся несколько часов.
"Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - добавили в министерстве.
Как отметили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"
29 октября, 17:04
 
Калужская областьРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала