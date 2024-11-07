https://ria.ru/20241107/yars-1982338219.html

В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"

В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс" - РИА Новости, 07.11.2024

В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"

Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:02

2024-11-07T05:02

2024-11-07T08:47

калужская область

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, операции длятся несколько часов. "Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - добавили в министерстве. Как отметили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html

https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html

калужская область

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Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в Козельском ракетном соединении Минобороны показало процесс загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении. 2024-11-07T05:02 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность