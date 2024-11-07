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В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс" - РИА Новости, 07.11.2024
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:02
2024-11-07T05:02
2024-11-07T08:47
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, операции длятся несколько часов. "Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - добавили в министерстве. Как отметили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html
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калужская область
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Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в Козельском ракетном соединении
Минобороны показало процесс загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.
2024-11-07T05:02
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калужская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
Ракету "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельском соединении РВСН