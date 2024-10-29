https://ria.ru/20241029/putin-1980727672.html

Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО

Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО - РИА Новости, 29.10.2024

Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО

Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:56

2024-10-29T15:56

2024-10-29T16:08

владимир путин

россия

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, безопасность, ракетные войска стратегического назначения