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Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО - РИА Новости, 29.10.2024
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:56
2024-10-29T15:56
2024-10-29T16:08
владимир путин
россия
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, ракетные войска стратегического назначения
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО