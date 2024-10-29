Рейтинг@Mail.ru
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 29.10.2024 (обновлено: 16:08 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980727672.html
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО - РИА Новости, 29.10.2024
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:56
2024-10-29T16:08
владимир путин
россия
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_81fa82705d693f25fa3dafaca770f8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность, ракетные войска стратегического назначения
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения
Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО

Путин: стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию
18 октября, 17:14
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала