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"Группа двадцати" (G20) - РИА Новости, 18.11.2024
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01:03 18.11.2024 (обновлено: 01:04 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html
"Группа двадцати" (G20)
"Группа двадцати" (G20) - РИА Новости, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум высокого политического уровня, в рамках которого крупнейшие экономики мира вырабатывают общие подходы к ключевым... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:03
2024-11-18T01:04
справки
россия
бразилия
германия
брикс
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
сергей лавров
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"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум высокого политического уровня, в рамках которого крупнейшие экономики мира вырабатывают общие подходы к ключевым глобальным вызовам в финансово-экономической сфере. Преимущества "двадцатки" определяются лидерским составом, "критической массой" ресурсов, широкой палитрой рядов. Совокупный вес ее членов характеризуется следующими ключевыми показателями: 85% мирового ВВП и более 75% международной торговли, около 2/3 населения планеты. Кроме того, они располагают контрольными функциями и оказывают решающее воздействие на движение капиталов, торговых потоков, технологический прогресс и глобальное экономическое управление.Это единственная площадка для равноправного сотрудничества стран БРИКС, "Группы семи" и региональных держав, в том числе нарождающегося центра многополярного мира – Африканского континента – с его развитой сырьевой базой и демографическим дивидендом.В "Группу двадцати" входят 19 стран (Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония), а также Европейский союз и Африканский союз. За Испанией с 2010 года закреплен статус постоянного гостя (совещательные функции). Несколько стран ежегодно приглашаются возглавляющим "двадцатку" государством, исходя из актуальных приоритетов. В их рядах традиционно присутствуют ОАЭ и Сингапур как узловые звенья глобальных цепочек поставок."Группа двадцати" была учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита "Группы восьми" в сентябре 1999 года в Кельне (Германия).Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине (Германия). Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений. До 2008 года деятельность G20 велась в основном в рамках ежегодных встреч министров финансов и руководителей центральных банков стран-участниц.Первый саммит "Группы двадцати" был созван 15 ноября 2008 года в Вашингтоне для обсуждения проблем, связанных с глобальным финансово-экономическим кризисом.Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы. Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. Срок председательства длится с ноября одного года по декабрь другого года.В 2020 году на саммите председательствовала Саудовская Аравия, в 2021 году – Италия, в 2022 году – Индонезия, в 2023 году – Индия. В 2024 году в "Большой двадцатке" председательствует Бразилия.Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.В настоящее время в "тройку" входят Индия (страна-председатель в 2023 году), Бразилия (председатель в 2024 году) и ЮАР (страна-председатель в 2025 году).С 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.Календарь мероприятий и повестка встреч определяются председателем, который также координирует переговорные процессы и выработку коллективных договоренностей. Все итоговые решения в рамках форума принимаются исключительно консенсусом.Деятельность форума сосредоточена на двух треках: шерп и финансов. Первое направление объединяет профильные рабочие группы, в числе которых – по торговле и инвестициям; здравоохранению; энергопереходам; сельскому хозяйству; устойчивому развитию; экологической и климатической устойчивости; образованию; занятости; культуре, цифровой экономике и др. Центральное место отведено механизму консультаций шерп и внешнеполитических су-шерп.Финансовый трек включает в себя следующие рабочие группы: по рамочному соглашению об устойчивом, уверенном, сбалансированном и инклюзивном росте; международной финансовой архитектуре; инфраструктуре; устойчивому финансированию, а также Совместную целевую группу по финансам и здравоохранению и Глобальное партнерство по финансовой доступности.Основные направления работы "Группы двадцати": продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; реформирование международной финансовой архитектуры; обеспечение стабильности и устойчивости экономического роста; содействие международному развитию; укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО; борьба с размыванием налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 в портфель задач "Группы двадцати" вошли также поддержка глобальной системы здравоохранения и ее устойчивости к будущим пандемиям.Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума. Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В 2023 году Саммит лидеров "Группы двадцати" прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. Он стал восемнадцатым по счету. На саммит были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.В качестве темы форума была заявлена фраза из древнего санскритского текста Маха-упанишады - "Васудхайва Кутумбакам", что означает "Одна Земля - Одна семья - Одно будущее".Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.По итогам саммита была принята "Делийская декларация", в которой лидеры "Группы двадцати" призвали отказаться от применения ядерного оружия; полностью выполнить все условия зерновой сделки и укреплять глобальную продовольственную безопасность; реформировать ВТО и содействовать открытой и справедливой торговле, не вводить запреты на экспорт; лучше представлять развивающиеся страны в международных финансовых и экономических институтах; обмениваться опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий; к 2030 году восстановить 30 процентов всех разрушенных экосистем.В отношении будущих повесток форума, участники индийской встречи указали в резолюции, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем.Непосредственно о конфликте на Украине в резолюции говорится лишь то, что Группа двадцати "признала различие взглядов и оценок ситуации среди членов сообщества".Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, россия, бразилия, германия, брикс, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), сергей лавров
Справки, Россия, Бразилия, Германия, БРИКС, Большая двадцатка, Всемирная торговая организация (ВТО), Сергей Лавров

"Группа двадцати" (G20)

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
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"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум высокого политического уровня, в рамках которого крупнейшие экономики мира вырабатывают общие подходы к ключевым глобальным вызовам в финансово-экономической сфере.
Преимущества "двадцатки" определяются лидерским составом, "критической массой" ресурсов, широкой палитрой рядов. Совокупный вес ее членов характеризуется следующими ключевыми показателями: 85% мирового ВВП и более 75% международной торговли, около 2/3 населения планеты. Кроме того, они располагают контрольными функциями и оказывают решающее воздействие на движение капиталов, торговых потоков, технологический прогресс и глобальное экономическое управление.
Это единственная площадка для равноправного сотрудничества стран БРИКС, "Группы семи" и региональных держав, в том числе нарождающегося центра многополярного мира – Африканского континента – с его развитой сырьевой базой и демографическим дивидендом.
В "Группу двадцати" входят 19 стран (Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония), а также Европейский союз и Африканский союз. За Испанией с 2010 года закреплен статус постоянного гостя (совещательные функции). Несколько стран ежегодно приглашаются возглавляющим "двадцатку" государством, исходя из актуальных приоритетов. В их рядах традиционно присутствуют ОАЭ и Сингапур как узловые звенья глобальных цепочек поставок.
"Группа двадцати" была учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита "Группы восьми" в сентябре 1999 года в Кельне (Германия).
Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине (Германия).
Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений. До 2008 года деятельность G20 велась в основном в рамках ежегодных встреч министров финансов и руководителей центральных банков стран-участниц.
Первый саммит "Группы двадцати" был созван 15 ноября 2008 года в Вашингтоне для обсуждения проблем, связанных с глобальным финансово-экономическим кризисом.
Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы. Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. Срок председательства длится с ноября одного года по декабрь другого года.
В 2020 году на саммите председательствовала Саудовская Аравия, в 2021 году – Италия, в 2022 году – Индонезия, в 2023 году – Индия. В 2024 году в "Большой двадцатке" председательствует Бразилия.
Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.
В настоящее время в "тройку" входят Индия (страна-председатель в 2023 году), Бразилия (председатель в 2024 году) и ЮАР (страна-председатель в 2025 году).
С 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.
Календарь мероприятий и повестка встреч определяются председателем, который также координирует переговорные процессы и выработку коллективных договоренностей. Все итоговые решения в рамках форума принимаются исключительно консенсусом.
Деятельность форума сосредоточена на двух треках: шерп и финансов. Первое направление объединяет профильные рабочие группы, в числе которых – по торговле и инвестициям; здравоохранению; энергопереходам; сельскому хозяйству; устойчивому развитию; экологической и климатической устойчивости; образованию; занятости; культуре, цифровой экономике и др. Центральное место отведено механизму консультаций шерп и внешнеполитических су-шерп.
Финансовый трек включает в себя следующие рабочие группы: по рамочному соглашению об устойчивом, уверенном, сбалансированном и инклюзивном росте; международной финансовой архитектуре; инфраструктуре; устойчивому финансированию, а также Совместную целевую группу по финансам и здравоохранению и Глобальное партнерство по финансовой доступности.
Основные направления работы "Группы двадцати": продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; реформирование международной финансовой архитектуры; обеспечение стабильности и устойчивости экономического роста; содействие международному развитию; укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО; борьба с размыванием налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.
В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 в портфель задач "Группы двадцати" вошли также поддержка глобальной системы здравоохранения и ее устойчивости к будущим пандемиям.
Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.
Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге.
В 2023 году Саммит лидеров "Группы двадцати" прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. Он стал восемнадцатым по счету. На саммит были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
В качестве темы форума была заявлена фраза из древнего санскритского текста Маха-упанишады - "Васудхайва Кутумбакам", что означает "Одна Земля - Одна семья - Одно будущее".
Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
По итогам саммита была принята "Делийская декларация", в которой лидеры "Группы двадцати" призвали отказаться от применения ядерного оружия; полностью выполнить все условия зерновой сделки и укреплять глобальную продовольственную безопасность; реформировать ВТО и содействовать открытой и справедливой торговле, не вводить запреты на экспорт; лучше представлять развивающиеся страны в международных финансовых и экономических институтах; обмениваться опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий; к 2030 году восстановить 30 процентов всех разрушенных экосистем.
В отношении будущих повесток форума, участники индийской встречи указали в резолюции, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем.
Непосредственно о конфликте на Украине в резолюции говорится лишь то, что Группа двадцати "признала различие взглядов и оценок ситуации среди членов сообщества".
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияБразилияГерманияБРИКСБольшая двадцаткаВсемирная торговая организация (ВТО)Сергей Лавров
 
 
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