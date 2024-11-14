https://ria.ru/20241114/mid-1983653020.html
В МИД рассказали о работе над итоговой декларацией G20
В МИД рассказали о работе над итоговой декларацией G20 - РИА Новости, 14.11.2024
В МИД рассказали о работе над итоговой декларацией G20
Работа над итоговой декларацией G20 идёт сложно, но Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:00
2024-11-14T08:00
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой декларацией G20 идёт сложно, но Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев. "Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное, самый опытный шерпа в объединении - заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, ее сопровождает мощная команда российских экспертов. Работа над текстом идёт сложно. Позиции различны", - сказал дипломат. Острые вопросы, по его словам, все те же - торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация. "Это те темы, по которым приходится искать точки соприкосновения в условиях острых дебатов. Но, опять же, по ощущениям, этот процесс должен завершиться принятием итоговой декларации в сбалансированном ключе, хотя прорицателем сегодня быть - вещь неблагодарная", - отметил дипломат. К этому подводят результаты многомесячного процесса в 2024 году, который проходил в рамках министерских заседаний и где каждый раз, за редким исключением, сторонам удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов "двадцатки", отметил Бердыев. "Работаем в сложной обстановке, но рассчитываем на позитивный результат. Бразилия как председатель очень уверенно руководит процессом, пытается найти какие-то подходы, которые могли бы удовлетворить все стороны", - подчеркнул посол МИД РФ. Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
https://ria.ru/20241114/vybory-1983650193.html
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в мире, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), светлана лукаш, сергей лавров, мария захарова, большая двадцатка, саммит атэс в лиме
В мире, Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Светлана Лукаш, Сергей Лавров, Мария Захарова, Большая двадцатка, Саммит АТЭС в Лиме
ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой декларацией G20 идёт сложно, но Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.
"Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное, самый опытный шерпа в объединении - заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш
, ее сопровождает мощная команда российских экспертов. Работа над текстом идёт сложно. Позиции различны", - сказал дипломат.
Острые вопросы, по его словам, все те же - торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация.
"Это те темы, по которым приходится искать точки соприкосновения в условиях острых дебатов. Но, опять же, по ощущениям, этот процесс должен завершиться принятием итоговой декларации в сбалансированном ключе, хотя прорицателем сегодня быть - вещь неблагодарная", - отметил дипломат.
К этому подводят результаты многомесячного процесса в 2024 году, который проходил в рамках министерских заседаний и где каждый раз, за редким исключением, сторонам удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов "двадцатки", отметил Бердыев.
"Работаем в сложной обстановке, но рассчитываем на позитивный результат. Бразилия
как председатель очень уверенно руководит процессом, пытается найти какие-то подходы, которые могли бы удовлетворить все стороны", - подчеркнул посол МИД РФ.
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро
, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров
, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова
.