https://ria.ru/20230910/sammit-1895304941.html
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:33
2023-09-10T11:33
2023-09-10T11:42
в мире
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал министр по итогам саммита G20 в Нью-Дели."Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
Лавров: западным странам не удалось украинизировать всю повестку саммита G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал министр по итогам саммита G20 в Нью-Дели.
«
"Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20