Рейтинг@Mail.ru
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 10.09.2023 (обновлено: 11:42 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sammit-1895304941.html
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:33
2023-09-10T11:42
в мире
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214816_0:186:3310:2048_1920x0_80_0_0_4b2a044d6cb0c1e55f8fce76885d338d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал министр по итогам саммита G20 в Нью-Дели."Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214816_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_631d23ffb9a541dcfc82c9beca05f58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров

Лавров: западным странам не удалось украинизировать всю повестку саммита G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Саммит G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал министр по итогам саммита G20 в Нью-Дели.
«
"Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Участники в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Вчера, 15:51
 
В миреБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала