https://ria.ru/20230910/sammit-1895304941.html

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров

Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:33

2023-09-10T11:33

2023-09-10T11:42

в мире

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал министр по итогам саммита G20 в Нью-Дели."Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров