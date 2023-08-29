https://ria.ru/20230829/lavrov-1892948792.html

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 29.08.2023

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии

Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:36

2023-08-29T16:36

2023-08-29T16:41

россия

индия

большая двадцатка

политика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава МИД РФ по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20 в Индии", - сказала она.

https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html

россия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, большая двадцатка, политика