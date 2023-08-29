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Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 29.08.2023
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16:36 29.08.2023 (обновлено: 16:41 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/lavrov-1892948792.html
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 29.08.2023
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:36
2023-08-29T16:41
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большая двадцатка
политика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава МИД РФ по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20 в Индии", - сказала она.
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россия, индия, большая двадцатка, политика
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии

Захарова: Лавров по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глава МИД РФ по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20 в Индии", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
28 августа, 17:20
 
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