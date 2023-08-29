https://ria.ru/20230829/lavrov-1892948792.html
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 29.08.2023
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:36
2023-08-29T16:36
2023-08-29T16:41
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политика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава МИД РФ по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20 в Индии", - сказала она.
https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, большая двадцатка, политика
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика
Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии
Захарова: Лавров по поручению президента возглавит делегацию на саммите G20