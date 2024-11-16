https://ria.ru/20241116/si-1984118149.html

Китай приглашает к себе все больше южнокорейских фирм, заявил Си Цзиньпин

Китай приглашает к себе все больше южнокорейских фирм, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2024

Китай приглашает к себе все больше южнокорейских фирм, заявил Си Цзиньпин

Китай приглашает больше компаний из Южной Кореи инвестировать и вести бизнес в КНР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Юн... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:02

2024-11-16T08:02

2024-11-16T08:02

в мире

китай

южная корея

си цзиньпин

юн сок ель

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай приглашает больше компаний из Южной Кореи инвестировать и вести бизнес в КНР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели встречу на полях саммита АТЭС в Лиме. "Две стороны должны усиливать контакты на высоком уровне, укреплять взаимопонимание и доверие, а также стремиться к достижению взаимного успеха и достижению общего развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "Китай будет неуклонно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и приглашает больше корейских компаний инвестировать и развивать бизнес в Китае". "Китай и Южная Корея должны прикладывать совместные усилия для защиты международной системы свободной торговли, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных и региональных производственных и логистических цепочек, проводить больше мероприятий, способствующих укреплению дружбы", – указал Си Цзиньпин. Юн Сок Ёль в свою очередь отметил, что Китай является важным двигателем мирового экономического роста и внес важный вклад в решение проблем, стоящих перед миром. "Южная Корея рассматривает Китай как важного партнера по сотрудничеству и надеется способствовать непрерывному развитию отношений стратегического партнерства и сотрудничества Южной Кореи и КНР в соответствии с духом взаимного уважения и первоначальным намерением при установлении дипотношений, лучше реагировать на общие вызовы, способствовать региональному миру и стабильности", - отметил Юн Сок Ёль.

https://ria.ru/20241115/sanktsii-1984072391.html

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китай

южная корея

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в мире, китай, южная корея, си цзиньпин, юн сок ель