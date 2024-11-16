https://ria.ru/20241116/advokat-1984108523.html

Адвокат жены экс-мэра Сочи планирует обжаловать аресты на имущество

Адвокат жены экс-мэра Сочи планирует обжаловать аресты на имущество - РИА Новости, 16.11.2024

Адвокат жены экс-мэра Сочи планирует обжаловать аресты на имущество

Все аресты, наложенные судом на имущество по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, будут обжалованы, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:18

2024-11-16T04:18

2024-11-16T04:40

сочи

алексей копайгородский

происшествия

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СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Все аресты, наложенные судом на имущество по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, будут обжалованы, сообщила РИА Новости адвокат обвиняемой Елизавета Меткина.Ранее по делу экс-мэра Сочи и его супруги Янины Копайгородской было арестовано более 30 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.Среди перечисленного судьей имущества - квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.Также арест наложен на действующую гостиницу в Санкт-Петербурге и участки с нежилыми строениями, счета на сумму более 100 миллионов рублей, автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota Pathfinder, Audi A8, Porsche 911 и Mercedes-Benz. Все имущество оформлено на супругов, их родственников или третьих лиц."Все аресты на имущество будут обжалованы", - сказала собеседница агентства.Ранее Копайгородская попросила Минфин РФ платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Иск Копайгородской к Минфину был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, однако пока не принят к производству. В иске супруга бывшего мэра Сочи указывала, что следователь добился ареста ее имущества, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты.Алексей и Янина Копайгородские обвиняются в растрате в особо крупном размере. В минувший четверг суд рассматривал ходатайство следствия о продлении пребывания под стражей экс-мэру, его жену отправили под домашний арест. Оба вину не признают.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html

https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html

https://ria.ru/20241115/yanovskiy-1983868333.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, алексей копайгородский, происшествия