Адвокат жены экс-мэра Сочи планирует обжаловать аресты на имущество
Адвокат супруги экс-мэра Сочи Копайгородского обжалует все аресты на имущество
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Все аресты, наложенные судом на имущество по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, будут обжалованы, сообщила РИА Новости адвокат обвиняемой Елизавета Меткина.
Ранее по делу экс-мэра Сочи и его супруги Янины Копайгородской было арестовано более 30 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.
Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению
28 сентября, 02:48
Среди перечисленного судьей имущества - квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.
"Все аресты на имущество будут обжалованы", - сказала собеседница агентства.
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
25 сентября, 23:40
Ранее Копайгородская попросила Минфин РФ платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Иск Копайгородской к Минфину был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, однако пока не принят к производству. В иске супруга бывшего мэра Сочи указывала, что следователь добился ареста ее имущества, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты.
Алексей и Янина Копайгородские обвиняются в растрате в особо крупном размере. В минувший четверг суд рассматривал ходатайство следствия о продлении пребывания под стражей экс-мэру, его жену отправили под домашний арест. Оба вину не признают.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики
15 ноября, 04:24