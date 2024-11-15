https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

Туристов тут ждут! Кто и как получает визу в Россию

Как получить визу в Россию

Туристов тут ждут! Кто и как получает визу в Россию

В 2024-м страну, по данным Минэкономразвития, посетили более 2,3 миллиона иностранных туристов. Часть из них может пересечь границу без визы, другим она... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

2024-11-15T21:58

туризм

туризм

россия

снг

ближний восток

китай

интурист

визы

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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В 2024-м страну, по данным Минэкономразвития, посетили более 2,3 миллиона иностранных туристов. Часть из них может пересечь границу без визы, другим она необходима. Как получить разрешение на въезд, сколько времени это займет и какие документы нужно приготовить для контакта с дипломатами или пограничниками — в материале РИА Новости.Граница открытаСейчас граждане более 65 государств могут посещать Россию без виз, рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Еще с десятком стран идут переговоры о введении подобной практики.В частности, не нужны разрешения на въезд для туристов из стран СНГ, Кубы, Венесуэлы, ряда стран Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.С августа прошлого года начал действовать групповой "безвиз" с Китаем. "Это самый удобный и часто используемый вариант приема гостей из Поднебесной", — рассказали в China Travel. Визу получает не конкретный турист, ее оформлением для всей группы занимается оператор. В компании отмечают, что процесс несложный и максимально быстрый: путешественник предоставляет информацию о себе, фирма берет на себя остальные формальности — составляет списки въезжающих, получает необходимые разрешения.Электронная визаВ августе прошлого года иностранцы получили возможность путешествовать по России по электронной визе. Она действует для 55 стран, в том числе для граждан ЕС, Ближнего Востока, Индонезии, Турции, Китая, Японии.Как сообщает МИД России, ее выдают максимум за четыре дня, даже если они выпадают на выходные или праздники. Никаких приглашений или подтверждений из гостиниц от иностранца не требуется.Порядок такой: надо заполнить заявление на получение электронной визы на сайте, приложить цифровое фото, скан страницы паспорта. Затем оплатить сбор (52 доллара за взрослого и два доллара за ребенка до шести лет), дождаться уведомления о выдаче разрешения на въезд, которое придет на адрес электронной почты или на страницу туриста на сайте консульского департамента российского МИД. Уведомление нужно распечатать на принтере или сохранить в телефоне. Его попросят предъявить при посадке в самолет и на пограничном контроле.Электронная виза позволяет путешествовать по России 16 суток. Документ действителен в течение 60 дней с момента оформления."Количество отказов по электронной визе минимально: менее одного процента, хотя ранее, например, по Ирану оно могло доходить до 50 процентов", — отмечает гендиректор "Интуриста" и вице-президента АТОР по въездному туризму Александр Мусихин. К тому же такая виза в три раза дешевле бумажной.Классическая визаПримерно 20 процентов приезжающих в Россию туристов претендуют на обычную визу — вклейку в паспорт, отмечают в АТОР.Правила получения — на информационном портале консульского департамента МИД.Иностранным путешественникам понадобятся паспорт и две фотографии. Еще нужно заполнить и лично подписать анкету, оплатить сбор. Если турист едет самостоятельно, то необходимо подтверждение бронирования отеля, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц. Если организацией поездки занимается фирма, то нужно подтверждение о приеме иностранного гостя от туроператора."Если гости путешествуют через агентство, наш иностранный партнер запрашивает письмо, которое мы готовим для консульства: указываем, кто едет, где будет проживать", — объясняет представитель "Интуриста". Это подтверждение, что гость едет с туристическими целями.Некоторым иностранцам приходится посещать консульство лично — для собеседования.Не только Москва и ПетербургОбыкновенная турвиза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев.Электронная — однократная. "Сейчас эксперты ведут работу, чтобы она была хотя бы двукратной. Это позволило бы увеличить поток возвратных туристов, потому что сейчас большинство приезжает в Россию раз в жизни: сфотографировался в Москве на Красной площади, съездил в Санкт-Петербург — и все", — говорит Мусихин.Если электронная виза будет двукратной или многократной, это даст возможность приехать еще раз и посмотреть другие регионы.

https://ria.ru/20240621/klimov-1954294119.html

https://ria.ru/20240621/turizm-1954425849.html

https://ria.ru/20240927/goroda-1974875097.html

https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html

россия

ближний восток

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, снг, ближний восток, китай, интурист, визы, проблемы - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)