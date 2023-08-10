https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html

Нихао! Новые правила получения китайской визы

Нихао! Новые правила получения китайской визы - РИА Новости, 10.08.2023

Нихао! Новые правила получения китайской визы

Тестовая группа из Китая прибывает в Россию без виз, а скоро и наши путешественники отправятся в КНР. В Пекине опубликовали список российских туроператоров,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:00

2023-08-10T16:17

туризм

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проблемы - туризм

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Тестовая группа из Китая прибывает в Россию без виз, а скоро и наши путешественники отправятся в КНР. В Пекине опубликовали список российских туроператоров, которые имеют право работать по новому соглашению. Как изменились правила получения въездных документов, кому разрешение не понадобится, нужно ли сдавать отпечатки пальцев и какие маршруты пользуются наибольшим спросом — в материале РИА Новости.Шаг за шагомПервая организованная группа китайских туристов из Сианя по безвизовому режиму прилетит в аэропорт Шереметьево вечером 10 августа. В программе — Москва и Санкт-Петербург.Как стало известно РИА Новости, в Северной столице гости посетят Эрмитаж, Исаакиевский собор, крейсер "Аврора", прогуляются по Дворцовой площади, Летнему саду, съездят в Петергоф.Визит первой группы российских путешественников запланировали на 9 августа, но сроки пришлось скорректировать. Зато в этот день Министерство культуры и туризма КНР опубликовало список отечественных туроператоров, которые имеют право работать по безвизовому соглашению. В нем 364 компании, в их числе крупнейшие: "Интурист", ПАКС, "Дельфин", China Travel, Space Travel, "Русский Экспресс", Fun&Sun, "Скан Тур"."Это очень важный шаг вперед на пути открытия реального безвизового въезда и взаимного туробмена с КНР. Еще это отмашка для китайского турбизнеса и органов координации по приему россиян", — говорит председатель Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов. Согласование поездок первых групп начнется в ближайшие дни, надеются специалисты.Когда виза нужнаФормулировка "китайский безвиз" многих вводит в заблуждение.Дело в том, что Китай — страна, куда нужно получать разрешение на въезд. Но для организованных путешественников с 2000-го действует так называемый групповой безвизовый режим. Но важно: подразумевается не любая компания друзей или родственников, решивших съездить в КНР. Речь только о группах, сформированных туроператором. "Это не распространяется на отправляющихся в Поднебесную самостоятельно или с нетуристическими целями", — уточнила гендиректор China Travel Анастасия Витушинская. То есть китайский "безвиз" мало похож, например, на турецкий, когда иностранцы на границе получают штамп в паспорт и отправляются в отели."Если путешественники не видят визу у себя на странице, это не значит, что ее нет. Компании заранее формируют списки, готовят документы и получают разрешение на въезд в КНР для своих клиентов", — пояснила Витушинская.Визовые центры открылись Если раньше обращаться за разрешениями россиянам можно было только в консульство, то теперь — в аккредитованные визовые центры.В начале недели, 7 августа, они открылись в Москве, в Санкт-Петербурге — днем позже.В городе на Неве рассказали, что путешественникам необходимо забронировать дату и время для подачи документов на сайте центра visaforchina.cn. Биометрия не нужнаПосольство КНР решило освободить от необходимости сдавать биометрию россиян, подающих документы на визы с 9 августа по 31 декабря 2023 года.Не нужно делиться отпечатками пальцев и претендентам на получение однократных или двукратных виз для бизнеса (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G), а также разрешений на въезд для членов экипажей (C).А вот желающим оформить многократное разрешение на въезд биометрию сдать необходимо.Эксперты рассказывают, что в консульствах Китая в Иркутске и Екатеринбурге при получении визы уже на протяжении нескольких лет туристам приходилось делать дактилоскопию. В столицах такой практики не было. Но все равно ее введение отложено до конца года. Если новация будет действовать в 2024-м, она мало что изменит для проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Заявителям из других регионов европейской части России придется приезжать в одну из столиц для сдачи отпечатков.Купи билет и летиЕсть несколько категорий туристов, которым виза не требуется. Это отправляющиеся на Хайнань в составе тургруппы, если они проведут на острове до 30 дней. Уезжать с него и путешествовать по отдельности запрещено, сообщается на сайте посольства Китая.Не нужно получать разрешение на въезд пассажирам круизных лайнеров, приходящих в Шанхай, если они проводят там до 15 дней, а также прибывающим в составе тургруппы в провинцию Гуандун из Гонконга и Макао максимум на 144 часа.Есть и отличная возможность экспресс-знакомства с Поднебесной. До 72 часов россияне могут находиться не менее чем в десяти городах Китая, если летят через него в третью страну. Это время увеличивается до 144 часов, если транзит осуществляется, например, через Пекин, Нанкин, Шанхай.Спрос будет растиИнтерес к Китаю вырос в мае, когда "стало понятно, что "безвиз" между нашими странами все-таки введут", рассказали в пресс-службе Space Travel."Наиболее часто к нам поступают запросы на экскурсионные маршруты, включающие Пекин и Шанхай, отдых на Хайнане в конце сентября — начале ноября, — отметили в компании. — Также активно интересуются поездками в Шанхай на проходящие там многочисленные международные выставки".В Tez Tour предсказывают рост спроса на КНР после ожидаемого в сентябре возобновления прямого авиасообщения с Хайнанем.Стоимость поездки прогнозировать рано, отмечают эксперты, — не сформированы цены на билеты. Плюс сейчас номера в отелях дорожают, так как после пандемии сами китайцы стали активно путешествовать по стране.Борьба за туристаДля того чтобы Россия для китайцев стала очень привлекательным тревел-направлением, необходимо учесть еще ряд моментов, говорит Александр Львов.Преже всего туры должны соответствовать стандартам China Friendly — рекомендациям, которые позволят бизнесу правильно подать себя в Поднебесной. "Они разработаны для четырех категорий объектов: гостиниц, торговых предприятий, достопримечательностей и ресторанов", — перечисляет Львов. Готовятся правила для транспортных компаний и туроператоров.Кроме того, для приема китайских туристов нужно специально обучать кадры, говорит эксперт. Подготовкой такой программы уже занимается специальный Федеральный ресурсный центр при Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС). Причем слушатели не только освоят премудрости сервиса и узнают про особенности взаимодействия с китайскими туристами на ресепшн и в ресторанах, но и научатся специфике работы с китайскими туроператорами, а также правилам построения отношений и торга.Также важно создать цифровой механизм контроля, чтобы в том числе понимать, где в данный момент находится группа и сколько в ней человек. Например, в 2019 году, по данным Ростуризма, в РФ приехали 1,2 миллиона китайских туристов. А застраховано в государственной China Life Insurance было на 150 тысяч путешественников меньше. Поскольку страхование выезжающих за рубеж китайцев обязательно, это означает, что эти "неучтенные" гости из Поднебесной прошли мимо официальных процедур. А ведь им кто-то оказывал услуги, и деньги эти шли мимо законопослушных туркомпаний. Это "серый" кусок турбизнеса, и его нужно легализовать.

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https://ria.ru/20230808/vizy-1888802357.html

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https://ria.ru/20230802/inturist-1887824068.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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