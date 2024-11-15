https://ria.ru/20241115/putin-1983896753.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.11.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:20
2024-11-15T10:20
2024-11-15T10:20
россия
владимир путин
политика
фонд "общественное мнение"
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (79%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Половина (51%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% скорее плохо оценили работу кабмина. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 ноября 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, фонд "общественное мнение", единая россия, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Политика, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, Госдума РФ
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 79 процентов россиян доверяют Путину
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (79%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Половина (51%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% скорее плохо оценили работу кабмина.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму
. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию
", 9% отдали бы голоса за КПРФ
, 8% - за ЛДПР
, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию
".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 ноября 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.