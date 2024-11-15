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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.11.2024
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10:20 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1983896753.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.11.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:20
2024-11-15T10:20
россия
владимир путин
политика
фонд "общественное мнение"
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (79%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Половина (51%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% скорее плохо оценили работу кабмина. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 ноября 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
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россия, владимир путин, политика, фонд "общественное мнение", единая россия, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Политика, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, Госдума РФ
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 79 процентов россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (79%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Половина (51%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% скорее плохо оценили работу кабмина.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 ноября 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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