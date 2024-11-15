https://ria.ru/20241115/putin-1983896753.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.11.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:20

2024-11-15T10:20

2024-11-15T10:20

россия

владимир путин

политика

фонд "общественное мнение"

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (79%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (79%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Половина (51%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% скорее плохо оценили работу кабмина. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 ноября 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

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россия, владимир путин, политика, фонд "общественное мнение", единая россия, госдума рф