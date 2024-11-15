https://ria.ru/20241115/proizvodstvo-1984067665.html

Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти

Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти - РИА Новости, 15.11.2024

Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Итоги работы сферы АПК подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что рост объема производства... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:34

2024-11-15T19:34

2024-11-15T19:34

ленинградская область

ленинградская область

лужский район

всеволожский район

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810464673_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_c077077efaf253e824795bbe49c2e444.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Итоги работы сферы АПК подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что рост объема производства составил 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наш опыт и знания, передовые технологии, аграрная наука и профессиональные кадры сделали сельское хозяйство региона современным производством, которое обеспечивает продовольственную безопасность жителей региона. 45 миллиардов рублей — рост объёма производства только в этом году! И наша задача — дальнейшее раскрытие потенциала нашей земли, привлечение прямых инвестиций в отрасль, создание условий для наращивания объёмов производства", - сказал Дрозденко. По итогам 2024 года лучшим в АПК Ленинградской области признан из районов - Лужский район, из предприятий - племенной завод "Гражданский", лучший руководитель сельхозпредприятия - исполнительный директор птицефабрики "Северная" Валерий Кривоносов, а лучшая аграрная династия года - это семья механизаторов Сергеевых из хозяйства "Рапти" Лужского района. Также лучшим фермерским хозяйство признана ферма-сыроварня "Деревня" Анны Остаповой из Всеволожского района Ленобласти. Кроме того, как отметили в пресс-службе правительства региона, Ленобласть подарила Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету к 120-летию новую аудиторию. Большой амфитеатр помещения на 250 мест оснащён современным мультимедийным оборудованием, оформлен в традиционных для области цветах и отражает развитие областного АПК. Планируется, что в ней будут проходить лекционные занятия для агрономов и зоотехников, а область сможет проводить учебные занятия, семинары, встречи для своих специалистов.

https://ria.ru/20241030/oblast--1981000414.html

ленинградская область

лужский район

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, лужский район, всеволожский район, александр дрозденко