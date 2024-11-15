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Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти - РИА Новости, 15.11.2024
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Ленинградская область
 
19:34 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/proizvodstvo-1984067665.html
Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти
Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти - РИА Новости, 15.11.2024
Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Итоги работы сферы АПК подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что рост объема производства... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:34
2024-11-15T19:34
ленинградская область
ленинградская область
лужский район
всеволожский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Итоги работы сферы АПК подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что рост объема производства составил 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наш опыт и знания, передовые технологии, аграрная наука и профессиональные кадры сделали сельское хозяйство региона современным производством, которое обеспечивает продовольственную безопасность жителей региона. 45 миллиардов рублей — рост объёма производства только в этом году! И наша задача — дальнейшее раскрытие потенциала нашей земли, привлечение прямых инвестиций в отрасль, создание условий для наращивания объёмов производства", - сказал Дрозденко. По итогам 2024 года лучшим в АПК Ленинградской области признан из районов - Лужский район, из предприятий - племенной завод "Гражданский", лучший руководитель сельхозпредприятия - исполнительный директор птицефабрики "Северная" Валерий Кривоносов, а лучшая аграрная династия года - это семья механизаторов Сергеевых из хозяйства "Рапти" Лужского района. Также лучшим фермерским хозяйство признана ферма-сыроварня "Деревня" Анны Остаповой из Всеволожского района Ленобласти. Кроме того, как отметили в пресс-службе правительства региона, Ленобласть подарила Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету к 120-летию новую аудиторию. Большой амфитеатр помещения на 250 мест оснащён современным мультимедийным оборудованием, оформлен в традиционных для области цветах и отражает развитие областного АПК. Планируется, что в ней будут проходить лекционные занятия для агрономов и зоотехников, а область сможет проводить учебные занятия, семинары, встречи для своих специалистов.
https://ria.ru/20241030/oblast--1981000414.html
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ленинградская область, лужский район, всеволожский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Лужский район, Всеволожский район, Александр Дрозденко
Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти

Рост объема производства в сфере АПК составил 45 млрд руб в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛенинградская область
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Итоги работы сферы АПК подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что рост объема производства составил 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Наш опыт и знания, передовые технологии, аграрная наука и профессиональные кадры сделали сельское хозяйство региона современным производством, которое обеспечивает продовольственную безопасность жителей региона. 45 миллиардов рублей — рост объёма производства только в этом году! И наша задача — дальнейшее раскрытие потенциала нашей земли, привлечение прямых инвестиций в отрасль, создание условий для наращивания объёмов производства", - сказал Дрозденко.
По итогам 2024 года лучшим в АПК Ленинградской области признан из районов - Лужский район, из предприятий - племенной завод "Гражданский", лучший руководитель сельхозпредприятия - исполнительный директор птицефабрики "Северная" Валерий Кривоносов, а лучшая аграрная династия года - это семья механизаторов Сергеевых из хозяйства "Рапти" Лужского района. Также лучшим фермерским хозяйство признана ферма-сыроварня "Деревня" Анны Остаповой из Всеволожского района Ленобласти.
Кроме того, как отметили в пресс-службе правительства региона, Ленобласть подарила Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету к 120-летию новую аудиторию. Большой амфитеатр помещения на 250 мест оснащён современным мультимедийным оборудованием, оформлен в традиционных для области цветах и отражает развитие областного АПК. Планируется, что в ней будут проходить лекционные занятия для агрономов и зоотехников, а область сможет проводить учебные занятия, семинары, встречи для своих специалистов.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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30 октября, 19:17
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЛужский районВсеволожский районАлександр Дрозденко
 
 
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