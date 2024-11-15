Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
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ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии, за последние шесть лет это 55-й по счету мостовой переход, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев в пятницу принял участие в открытии нового объекта.
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"В Мирнинском районе Якутии 15 ноября, в пятницу, открыли движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге "Анабар". Он стал 55-м по счету мостовым переходом, построенным в республике за последние шесть лет. Объект возведен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным. На его строительство было выделено более 476 миллионов рублей. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии", - рассказали в пресс-службе.
Николаев поблагодарил подрядчиков за возведение моста в рекордно короткое время. "Это новое качество жизни людей, создание лучших условий для наших водителей, для всех тех, кто ездит по этой важнейшей для республики трассе", - сказал он.
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Отмечается, что новый мост связывает посёлок Удачный с городом Мирный, обеспечивает выход к северным Анабарскому и Оленёкскому районам. Объект также имеет социальное и экономическое значение для АК "Алроса" и развития туризма в Мирнинском районе, обеспечивая подъезд к лыжной трассе и уникальной зоне экологического туризма и активного отдыха.
Как пояснили власти, общая протяженность моста вместе с подходами составила более 1 километра, в том числе мост с покрытием из сталефибробетона - 80 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено 594 метра барьерного ограждения, 33 сигнальных столбика и 62 дорожных знака. Подрядчиком выступила компания "СтройМост".
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