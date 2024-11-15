Рейтинг@Mail.ru
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
11:27 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/most-1983910435.html
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии - РИА Новости, 15.11.2024
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии, за последние шесть лет это 55-й по счету мостовой переход, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:27
2024-11-15T11:27
республика саха (якутия)
мирнинский район
мирный
айсен николаев
владимир путин
алроса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909021_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_3c0efc8374d2efc1b28f613cdb75c6ef.jpg
ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии, за последние шесть лет это 55-й по счету мостовой переход, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава республики Айсен Николаев в пятницу принял участие в открытии нового объекта. "В Мирнинском районе Якутии 15 ноября, в пятницу, открыли движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге "Анабар". Он стал 55-м по счету мостовым переходом, построенным в республике за последние шесть лет. Объект возведен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным. На его строительство было выделено более 476 миллионов рублей. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии", - рассказали в пресс-службе. Николаев поблагодарил подрядчиков за возведение моста в рекордно короткое время. "Это новое качество жизни людей, создание лучших условий для наших водителей, для всех тех, кто ездит по этой важнейшей для республики трассе", - сказал он. Отмечается, что новый мост связывает посёлок Удачный с городом Мирный, обеспечивает выход к северным Анабарскому и Оленёкскому районам. Объект также имеет социальное и экономическое значение для АК "Алроса" и развития туризма в Мирнинском районе, обеспечивая подъезд к лыжной трассе и уникальной зоне экологического туризма и активного отдыха. Как пояснили власти, общая протяженность моста вместе с подходами составила более 1 километра, в том числе мост с покрытием из сталефибробетона - 80 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено 594 метра барьерного ограждения, 33 сигнальных столбика и 62 дорожных знака. Подрядчиком выступила компания "СтройМост". С 2025 года в республике начинается реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках него планируется привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть до 85% в 4 городских агломерациях с населением от 20 тысяч человек: в городах Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри.
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983589225.html
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html
мирнинский район
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909021_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f481667975801ef2bfadd0a57ee70f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирнинский район, мирный, айсен николаев, владимир путин, алроса
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, Мирный, Айсен Николаев, Владимир Путин, Алроса

Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге Анабар ввели в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Мост через реку Чуоналыр на региональной автодороге "Анабар" ввели в Якутии, за последние шесть лет это 55-й по счету мостовой переход, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев в пятницу принял участие в открытии нового объекта.
«
Мирнинском районе Якутии 15 ноября, в пятницу, открыли движение по мосту через реку Чуоналыр на региональной автомобильной дороге "Анабар". Он стал 55-м по счету мостовым переходом, построенным в республике за последние шесть лет. Объект возведен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным. На его строительство было выделено более 476 миллионов рублей. Прежняя переправа, построенная в 1970-х годах, находилась в аварийном состоянии", - рассказали в пресс-службе.
Николаев поблагодарил подрядчиков за возведение моста в рекордно короткое время. "Это новое качество жизни людей, создание лучших условий для наших водителей, для всех тех, кто ездит по этой важнейшей для республики трассе", - сказал он.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ
13 ноября, 17:51
Отмечается, что новый мост связывает посёлок Удачный с городом Мирный, обеспечивает выход к северным Анабарскому и Оленёкскому районам. Объект также имеет социальное и экономическое значение для АК "Алроса" и развития туризма в Мирнинском районе, обеспечивая подъезд к лыжной трассе и уникальной зоне экологического туризма и активного отдыха.
Как пояснили власти, общая протяженность моста вместе с подходами составила более 1 километра, в том числе мост с покрытием из сталефибробетона - 80 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусмотрено 594 метра барьерного ограждения, 33 сигнальных столбика и 62 дорожных знака. Подрядчиком выступила компания "СтройМост".
С 2025 года в республике начинается реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках него планируется привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть до 85% в 4 городских агломерациях с населением от 20 тысяч человек: в городах Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
13 ноября, 11:26
 
Республика Саха (Якутия)Мирнинский районМирныйАйсен НиколаевВладимир ПутинАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала