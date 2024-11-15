https://ria.ru/20241115/knr-1983967834.html

В Китае заявили о заинтересованности в локализации производств в России

В Китае заявили о заинтересованности в локализации производств в России - РИА Новости, 15.11.2024

В Китае заявили о заинтересованности в локализации производств в России

Китайские компании заинтересованы в локализации своих производств в России – таков общий посыл участников круглого стола в рамках деловой программы проходящего... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:12

2024-11-15T14:12

2024-11-15T14:12

форум "россия-китай 2024" казань

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китай

казань

рустам минниханов

sinopec

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КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Китайские компании заинтересованы в локализации своих производств в России – таков общий посыл участников круглого стола в рамках деловой программы проходящего в Казани II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", передает корреспондент РИА Новости. Тема сессии с участием главы РТ Рустама Минниханова была обозначена как "Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан". Организатором выступило Агентство инвестиционного развития РТ, а ключевыми спикерами – представители крупных промышленных китайских компаний, имеющие свои интересы в России. Предваряя серию их презентаций о своих производствах, Минниханов напомнил, что Татарстан является очень комфортным регионом для международного сотрудничества. "Расскажите, что вам нужно, чтобы мы могли понять, как будем двигаться дальше. Протокол поручений мы составим по итогам встречи, чтобы вместе с генеральным консулом КНР в Казани рассмотреть все ваши пожелания", - заверил глава республики. О своей деятельности в рамках сессии рассказали представители таких компаний, как нефтегазовая компания Sinopec, China Faw Group – первая китайская автомобилестроительная компания, Sany Heavy Industry, производящая строительную технику, Hainan Longpan Oilfield Technology, которая разрабатывает и обслуживает технологии для морских нефтяных месторождений, China International Marine Containers, занимающаяся контейнерными перевозками и логистикой, а также ряд других компаний. У многих уже есть опыт взаимодействия с российскими партнерами, кто-то только ищет выход на рынок России и заинтересован в локализации своих производств на территории РФ. В частности, на сессии китайской стороной было представлено исследование, которое показало высокую заинтересованность компаний КНР в локализации своих производств в России. Китайский бренд Haier, выпускающий бытовую технику и электронику, уже открыл свои заводы в Татарстане. В рамках круглого стола его представитель поделился опытом взаимодействия с Татарстаном. Комментируя презентации, глава Татарстана предложил китайскому бизнесу активнее вести работу по локализации своих производств в республике, подчеркнув, что Россия – это большой рынок производства, и зайти на него через регион можно быстро комфортно, благодаря созданию в республике привлекательного инвестиционного климата. "Привлечение инвестиций, в том числе из Китая, является одним из важных факторов развития татарстанской экономики. Сегодня было много компаний, которые заинтересованы в том, чтобы прийти к нам в регион. Наш прошлогодний объем товарооборота с Китаем составил 3 миллиарда долларов. И нам важно поддерживать эту динамику", - подчеркнул Минниханов.

https://ria.ru/20241114/kazan-1983692372.html

https://ria.ru/20241112/biznes-1983328931.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, казань, рустам минниханов, sinopec