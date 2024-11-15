История 46 трудовых династий из Ленобласти представлена на ВДНХ
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Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. История 46 трудовых династий Ленинградской области представлена на стенде на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область присоединилась ко всероссийскому проекту "Трудовые династии". На ВДНХ открылся стенд региона с уникальными историями 46 ленинградских династий: врачей, педагогов, священнослужителей, производственников, спортсменов, энергетиков, военных", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что в Москву приехали представители династий, о которых рассказывается на стенде региона, многие взяли с собой детей. Для них провели экскурсию по выставке и вручили благодарственные письма губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
"Из поколения в поколение переходит любовь к делу, ценный опыт и традиции. Чем крепче семья, её трудовые традиции и устои, - тем успешнее будет развиваться дело, которому её члены посвятили жизнь. Это важно для семейных скреп и чувства патриотизма. Ценность трудовой дисциплины - это одна из важнейших воспитательных задач, которая свидетельствует о том, что престиж человека труда возвращается и укрепляется. А это основа процветания и стабильности нашего общества", - сказала на открытии вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.
Среди трудовых династий Ленинградской области — династия танцоров балета Беленкиных, которая на протяжении почти 40 лет прославляет регион. Династия Круль из 15 человек работает в сфере целлюлозно-бумажного производства области — стаж на всех уже 311 лет. Четыре поколения в семье Богута-Шумских - священнослужители Русской православной церкви. Династия уже в четвертом поколении сохраняет традицию многодетности. Династия Тюстиных - это представители инженерно-технических специальностей и рабочих профессий. Члены династии работают на горно-обогатительном комбинате с момента его строительства по сегодняшний день: на всех — уже более 500 лет.
Проект "Трудовые династии" на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" действует с мая 2024 года. Экспозиции уже представили трудовые династии Югры и Калужской области. Ленинградская область стала третьим участником, чьи трудовые традиции и профессиональные достижения показаны на всероссийском уровне. Работа стенда продлится до 15 февраля, его могут посетить бесплатно все желающие.
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