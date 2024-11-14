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Шоколад в России "похудел" на четыре процента - РИА Новости, 14.11.2024
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04:34 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/shokolad-1983644470.html
Шоколад в России "похудел" на четыре процента
Шоколад в России "похудел" на четыре процента - РИА Новости, 14.11.2024
Шоколад в России "похудел" на четыре процента
Средний вес шоколадной плитки, которую россияне покупали в октябре, снизился в годовом выражении на 4%, при этом цена выросла почти на треть, составив 1,31... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:34
2024-11-14T04:34
чукотка
санкт-петербург
москва
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средний вес шоколадной плитки, которую россияне покупали в октябре, снизился в годовом выражении на 4%, при этом цена выросла почти на треть, составив 1,31 рубля за 1 грамм, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу. "Средняя цена плиточного шоколада в несетевой рознице выросла за год на 31% и составила 1,31 рубля за 1 грамм. С января этого года она выросла на 24%... Средний вес покупаемых шоколадных плиток составил в октябре 76 грамм, что на 4% меньше по сравнению с октябрем 2023 года. В целом за 10 месяцев 2024 года средний вес шоколада снизился на 2% к 2023 году", - говорится в исследовании. Отмечается, что средний вес плиток подвержен сезонным колебаниям: в декабре и марте в подарок покупают более тяжелые плитки. При этом средняя цена на шоколадки в регионах варьируется от 2,61 рубля за 1 грамм на Чукотке до 1 рубля в Калмыкии. В Санкт-Петербурге - 1,7 рубля, а в Москве - 1,53 рубля. Тогда как выше средней цены за грамм в Амурской области, ЯНАО, на Камчатке, в Сахалинской и Калининградской областях, Приморском крае и Якутии. Ниже общероссийской цены шоколадки стоят в Волгоградской, Свердловской Челябинской областях - 1,13 рубля, Самарской области - 1,12 рубля, Пермском крае - 1,1 рубля, Башкирии - 1,06 рубля, Оренбургской области 1,03 рубля и в Калмыкии - 1 рубль. По подсчетам аналитиков, чаще всего шоколад в плитках любят женщины средних лет без детей и с доходом от 19 до 45 тысяч рублей. На втором месте женщины с таким же доходом, но в возрасте от 18 до 29 лет и с детьми. Третью строчки заняли женщины с аналогичным доходом и возрастом, но без детей.
https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html
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чукотка, санкт-петербург, москва, экономика
Чукотка, Санкт-Петербург, Москва, Экономика
Шоколад в России "похудел" на четыре процента

Средний вес шоколадной плитки в России снизился в годовом выражении на 4%

© iStock.com / id-artШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / id-art
Шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средний вес шоколадной плитки, которую россияне покупали в октябре, снизился в годовом выражении на 4%, при этом цена выросла почти на треть, составив 1,31 рубля за 1 грамм, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу.
"Средняя цена плиточного шоколада в несетевой рознице выросла за год на 31% и составила 1,31 рубля за 1 грамм. С января этого года она выросла на 24%... Средний вес покупаемых шоколадных плиток составил в октябре 76 грамм, что на 4% меньше по сравнению с октябрем 2023 года. В целом за 10 месяцев 2024 года средний вес шоколада снизился на 2% к 2023 году", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что средний вес плиток подвержен сезонным колебаниям: в декабре и марте в подарок покупают более тяжелые плитки.
При этом средняя цена на шоколадки в регионах варьируется от 2,61 рубля за 1 грамм на Чукотке до 1 рубля в Калмыкии. В Санкт-Петербурге - 1,7 рубля, а в Москве - 1,53 рубля. Тогда как выше средней цены за грамм в Амурской области, ЯНАО, на Камчатке, в Сахалинской и Калининградской областях, Приморском крае и Якутии.
Ниже общероссийской цены шоколадки стоят в Волгоградской, Свердловской Челябинской областях - 1,13 рубля, Самарской области - 1,12 рубля, Пермском крае - 1,1 рубля, Башкирии - 1,06 рубля, Оренбургской области 1,03 рубля и в Калмыкии - 1 рубль.
По подсчетам аналитиков, чаще всего шоколад в плитках любят женщины средних лет без детей и с доходом от 19 до 45 тысяч рублей. На втором месте женщины с таким же доходом, но в возрасте от 18 до 29 лет и с детьми. Третью строчки заняли женщины с аналогичным доходом и возрастом, но без детей.
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